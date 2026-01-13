SUCESOS
La taberna de Pablo Iglesias en Madrid denuncia un ataque a pedradas al local y la agresión a uno de sus empleados
A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, han relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía, además de mostrar varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés
La Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado que un individuo ha irrumpido este martes en el establecimiento portando una llave inglesa para causar daños en el recinto y agredir a uno de sus encargados.
A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía, además de mostrar varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés.
"Hoy La Taberna Garibaldi ha sido atacada por un individuo nazi-sionista que ha irrumpido en el local armado con una llave inglesa, ha roto el escaparate y ha agredido físicamente al encargado. Finalmente, fue reducido y detenido por la Policía Nacional", han escrito en sus redes.
POR UNA PEGATINA CONTRA ISRAEL
También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina (con la imagen de una bandera de Israel con el símbolo de prohibido) colocada en la fachada "donde se prohíbe la entrada a sionistas".
Iglesias, a través de las redes sociales, ha comentado que en el pasado los nazis "señalaban los locales judíos y reventaban los escaparates de sus tiendas". "Hoy los sionistas intentan hacer lo mismo con los espacios antifascistas. Apedrear la Taberna Garibaldi y pegar a un trabajador es el modus operandi de estos nuevos nazis", ha exclamado el confundador de Podemos.
También el exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social 'X' el ataque a la Taberna Garibaldi a un "escuadradista sionazi". "Los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo", ha remachado.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
- Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
- Los siete pecados capitales del Real Madrid de Xabi Alonso