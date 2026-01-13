Serrat, Cervantes y Galeano dialogan con la tradición oral en ‘¿De dónde venimos?’ en los Teatros del Canal

Madrid acoge desde este miércoles y hasta el próximo 25 de enero ¿De dónde venimos?, un espectáculo que combina literatura, música y tradición oral para reflexionar sobre el ser humano. La obra, creada e interpretada por Hassane Kouyaté y Santiago Sánchez, puede verse en los Teatros del Canal y reúne textos y referencias de autores como Miguel de Cervantes, Eduardo Galeano, Joan Manuel Serrat, Federico García Lorca o José Hierro, junto a la sabiduría popular transmitida de forma oral.

El montaje no se presenta como un recital ni como una pieza de corte existencialista. Así lo ha subrayado Santiago Sánchez, que ha precisado que se trata de “una charla sobre el ser humano”, construida a partir de fragmentos literarios, músicas y relatos que han acompañado a los creadores a lo largo de años de trabajo en Europa, América y África.

Un diálogo entre culturas y generaciones

El título del espectáculo está inspirado en el cuadro ¿De dónde venimos? del artista visual Rember Yahuarcani, perteneciente al pueblo indígena huitoto, de la Amazonía de Colombia y Perú. Sobre esa idea de origen y transmisión se articula una propuesta que entrelaza nombres como Pepe Mujica, Calderón de la Barca, Tchaikovsky, Hampâté Bâ o Reggiani, junto a relatos populares y música en directo de Víctor Lucas.

Para Hassane Kouyaté, director burkinés, griot africano y actual responsable del Festival de las Francophonies del Ministerio de Cultura francés, el espectáculo parte de valores universales. “La tontería, la sabiduría, la amistad y el amor son universales”, ha señalado durante la presentación.

Kouyaté, que ha explicado que conoce su árbol genealógico hasta el año 1235, ha destacado también el peso de la narración oral en su trayectoria: “Yo que me he criado a través de cuentos me gusta compartir los que me han hecho ser como soy, pienso que también pueden ayudar a otras personas hoy y situarse como espejos”.

Un acto de rebeldía frente a la inmediatez

Ambos creadores coinciden en que la obra reivindica la necesidad de detenerse y mirar hacia atrás. “Hemos dejado de preguntarnos de dónde vienen las cosas, estamos en la sociedad de la inmediatez, todo viene de algo y descubrirlo enriquece”, ha afirmado Kouyaté.

En la misma línea, Santiago Sánchez ha definido ¿De dónde venimos? como un gesto de resistencia: “En este ruido que tenemos para mirarnos a los ojos y hablar de la vida y del tiempo que nos queda; algo muy sencillo se convierte en algo revolucionario”.

Solidaridad desde la escena

El espectáculo forma parte de la programación del Canal Dana, una iniciativa con la que los Teatros del Canal expresan su solidaridad con las personas afectadas por las riadas del pasado año, a través de propuestas artísticas procedentes de esas zonas.