Ramón Arcusa (Dúo Dinámico) respalda a Julio Iglesias: "Gracias, Ayuso, por poner en su sitio a las guardianas de 'wokismo'"

El cantante y compositor Ramón Arcusa, miembro del Dúo Dinámico, ha compartido en la red social X un mensaje en defensa de Julio Iglesias en el contexto de las denuncias presentadas por dos extrabajadoras del cantante. En el mensaje, Arcusa calificó las acusaciones como un posible "montaje", aseguró que Julio Iglesias ha mantenido un trato respetuoso con las mujeres de su entorno y agradeció a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su postura de apoyo al cantante.

Estas declaraciones se producen después de que las extrabajadoras denunciaran a Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trato vejatorio durante su trabajo en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas en 2021. La investigación, publicada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, describe situaciones de tocamientos no consentidos, besos forzados y humillaciones públicas, así como un ambiente de control estricto en las residencias.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional confirmó que investiga la denuncia presentada el pasado 5 de enero. La investigación se realiza de forma reservada y se centra en hechos cometidos fuera de España, pero que involucran a un ciudadano español, lo que permite la competencia de este órgano judicial.

En paralelo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han declarado que no tienen intención de retirar los reconocimientos oficiales otorgados a Julio Iglesias, incluyendo la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y el título de Hijo Predilecto de la ciudad.

Por el contrario, Mónica García ha criticado la defensa pública de Julio Iglesias por parte de las autoridades madrileñas. La política ha señalado: "Esto no sería más que otra barbaridad de Ayuso si no fuera por el mensaje que manda a las mujeres y madrileñas: antes el poder que la justicia, antes los amigotes que la igualdad. Estaría bien que se dignara a representar por una vez a las mujeres, cuestionar sus testimonios es vergonzoso hasta para ella".