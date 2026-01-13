El PSOE pide a la Fiscalía de Madrid paralizar el derribo del edificio del mítico restaurante senegalés de Lavapiés

El PSOE ha vuelto a recurrir a la justicia para evitar lo que consideran un atropello al patrimonio urbano de la capital. Los socialistas han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid para solicitar la suspensión “urgente e inmediata” del derribo de dos edificios situados en la calle de los Cabestreros números 1 y 3, en el barrio de Lavapiés, uno de ellos el que albergaba el mítico restaurante senegalés Baobab.

La denuncia llega después de que el Ayuntamiento haya "ignorado" la petición de paralizar el derribo, que puede ser "inminente", explica en un audio remitido a los medios Antonio Giraldo, el portavoz de Urbanismo socialista y firmante del escrito. Según relata, tras conocer por la prensa la intención de los propietarios, el grupo municipal trasladó al Área de Urbanismo documentación que apunta al gran valor patrimonial de los inmuebles; así como una carta dirigida al delegado solicitando la suspensión cautelar de cualquier actuación.

En la misiva, firmada también por Giraldo, el PSOE advierte de que, pese a que los bloques no figuran en el Catálogo de Edificios Protegidos del Plan General de 1997 - por lo que carecen de protección-, la documentación consultada en fuentes como el Archivo de Villa situaría su antigüedad antes de 1752 y “con alta probabilidad” ya existente en 1656, cuando aparece recogido en el plano de Pedro de Teixeira.

La denuncia presentada ante Fiscalía sostiene que ambos inmuebles representan “dos ejemplos originales del caserío tradicional popular del siglo XVII o anteriores”, y subraya que su desaparición supondría una pérdida “irreparable” para el patrimonio cultural de la ciudad. Además, señalan los socialistas, los edificios se encuentran dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1995.

A la vista de esta situación, el PSOE invoca el deber constitucional de protección del patrimonio, aduciendo que la demolición, de seguir adelante, podría incurrir en conductas perseguibles si se destruyen elementos con valor patrimonial, incluso aunque no exista catalogación previa. "Los poderes públicos tienen tenemos el deber de garantizar la conservación y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico y cultural tal y como dice el artículo 46 de nuestra Constitución", asegura Giraldo.

En este sentido, el escrito remitido a la Fiscalía recuerda que en 2018, en una mesa de participación sobre la revisión del catálogo del PGOU, se planteó elaborar un protocolo de garantía para elementos no catalogados, lo que a su juicio evidenciaría que el Consistorio conoce la existencia de edificios con valores patrimoniales fuera del inventario. "Si el Ayuntamiento de Madrid no va a hacer nada, nosotros intentaremos hacer por todos los medios todo lo que esté en nuestra mano para preservar esta parte de la historia de Madrid", zanja el edil de la oposición.