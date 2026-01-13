HISTORIAS DE VIDA
Una mujer da a luz en plena calle en San Blas cuando iba de camino al hospital
La asistencia la ha realizado el padre del bebé y todos se encuentran en buen estado
Alegría en San Blas. Cualquier lugar es bueno para ver una vida nacer y eso ha ocurrido en la calle Egipto del distrito madrileño. Una mujer ha dado a luz en medio de la calle durante la madrugada de este martes, según ha informado Emergencias en sus redes sociales.
El pequeño tenía prisa por salir y a sus padres no les dio tiempo a llegar al centro sanitario. La madre rompió aguas de camino al hospital y no tuvo otra opción que parir ahí, ayudada por su pareja. Un equipo de sanitarios de Samur-Protección Civil acudió al lugar, donde atendieron a la mamá y al bebé con mantas para hacer frente a las bajas temperaturas en la capital.
"La asistencia la ha realizado el propio papá del niño, cuando nosotros hemos llegado los dos se encontraban bien", indica la jefa de guardia del SAMUR-PC que acudió a la llamada, Gema Cámara. "El pequeño estaba un poco hipotérmico por las circunstancias y la temperatura, lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel, y rápidamente se ha recuperado. Han llegado ambos estupendamente al hospital, tanto la mamá como el pequeño", ha añadido en el vídeo.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año