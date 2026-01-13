Una mujer da a luz en plena calle en San Blas cuando iba de camino al hospital

Alegría en San Blas. Cualquier lugar es bueno para ver una vida nacer y eso ha ocurrido en la calle Egipto del distrito madrileño. Una mujer ha dado a luz en medio de la calle durante la madrugada de este martes, según ha informado Emergencias en sus redes sociales.

El pequeño tenía prisa por salir y a sus padres no les dio tiempo a llegar al centro sanitario. La madre rompió aguas de camino al hospital y no tuvo otra opción que parir ahí, ayudada por su pareja. Un equipo de sanitarios de Samur-Protección Civil acudió al lugar, donde atendieron a la mamá y al bebé con mantas para hacer frente a las bajas temperaturas en la capital.

"La asistencia la ha realizado el propio papá del niño, cuando nosotros hemos llegado los dos se encontraban bien", indica la jefa de guardia del SAMUR-PC que acudió a la llamada, Gema Cámara. "El pequeño estaba un poco hipotérmico por las circunstancias y la temperatura, lo que hemos hecho ha sido abrigarle, hacer piel con piel, y rápidamente se ha recuperado. Han llegado ambos estupendamente al hospital, tanto la mamá como el pequeño", ha añadido en el vídeo.