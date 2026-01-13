Así afectarán las nuevas medidas anunciadas sobre vivienda a Madrid: bonificaciones a caseros y limitación en alquileres

Precios disparatados, contratos abusivos y búsquedas complicadas. Cualquiera que haya intentado buscar un alquiler en Madrid lo entenderá. Y es que está claro que el problema de la vivienda no es una novedad. La capital ha experimentado un incremento poblacional que ha intensificado la presión sobre el mercado inmobiliario. Por ello, el acceso a la vivienda se ha convertido es una de las grandes prioridades políticas y sociales de nuestro país.

Este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno aprobará "en las próximas semanas" un real decreto ley con tres medidas "urgentes" y "contundentes" para regular la vivienda. El presidente ha querido señalar durante su intervención en el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, la doble problemática que supone tanto el final como la búsqueda de un contrato de alquiler y cómo afecta a muchos jóvenes que se ven obligados a abandonar sus barrios y empezar de cero, incluidos los madrileños.

Estas son las medidas que incluirá el decreto:

Bonificación del 100% en el IRPF

La nueva norma, en primer lugar, establecerá un nuevo sistema de incentivos para todos los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio a sus inquilinos, con el objetivo de contener los alquileres y compensar lo que los arrendadores ganarían si incrementaran la renta al renovar o suscribir un nuevo contrato.

Se tratará de aplicar incentivos con una bonificación del 100% en el IRPF. Esta medida afectará a los arrendatarios de las alrededor de 350.000 viviendas en alquiler en Madrid.

Regulación más estricta de alquileres de temporada

Según el portal inmobiliario Idealista, son 3.040 las casas y pisos disponibles en alquiler temporal en Madrid que se verán influidos por la propuesta del jefe del Ejecutivo, puesto que la segunda medida anunciada es una regulación contra el fraude de los alquileres de corta duración. Las condiciones para ser considerado contrato de temporada serán más estrictas y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de este tipo de alquiler.

Limitación del alquiler por habitaciones

El precio del metro cuadrado de alquiler en la Comunidad de Madrid ronda los 23 euros mensuales, según el informe de precios de Idealista. El encarecimiento en la capital empuja a un gran número de personas a optar por alquileres por habitaciones como última alternativa para acceder a un techo. La tercera medida se encamina a acabar con el abuso de dicho tipo de alquiler.

El plan del Gobierno impone dos condiciones a este tipo de contratos. Primero, que la renta total del conjunto de habitaciones no supere la renta del contrato de la vivienda completa. Segundo, que en zonas tensionadas declaradas, se rijan bajo el mecanismo de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

Estas medidas aún no están aprobadas y se espera que en las próximas semanas el Consejo de Ministros apruebe un real decreto ley que desarrolle las propuestas. Por su parte, el presidente del Gobierno declaró su apoyo a quienes garanticen vivienda digna para paliar una crisis que cada vez afecta a más españoles, pero sobre todo, a quienes se tratan de hacer hueco en la capital.