Madrid supera por segundo año consecutivo los 1.000 trasplantes de órganos: "He vuelto a nacer"

"Me llamo Marta, estoy trasplantada de páncreas-riñón y, como resumen rápido, he vuelto a nacer". De esa sucinta manera explica Marta Lahuerta lo que ha supuesto para ella el trasplante de riñón y páncreas al que se sometió hace menos de un año en el Hospital 12 de Octubre. "Llevaba 40 años siendo diabética y dos años en diálisis, casi desde que tengo uso de razón me pinchaba insulina", relata. Por eso, cuando al cabo de un año y medio en lista de espera, tras dos intentos previos en los que el páncreas no era compatible, y después de 14 horas de operación le dijeron: "El páncreas funciona perfectamente, has dejado de ser diabética" quedó impactada. "No me lo podía creer, de hecho durante bastantes meses seguía midiéndome el azúcar sin necesidad, aunque los médicos me decían que no hacía falta".

Operada en febrero del año pasado, el de Marta fue uno del millar trasplantes llevados a cabo en los siete hospitales públicos acreditados en la Comunidad de Madrid: 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro Majadahonda. "Estamos de enhorabuena porque hemos superado la barrera de los 1.000 trasplantes", se ha felicitado esta mañana la consejera de Sanidad, Fátima Matute. "En concreto, 1.026. Hemos aumentado un 6% los trasplantes respecto al año pasado", ha detallado durante un encuentro en el que se ha hecho balance de la actividad de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes. La región es la única en España que realiza todo tipo de trasplantes tanto en población adulta como infantil, sostienen desde la consejería.

La cifra marca el máximo de trasplantes llevados a cabo en un año hasta ahora en la sanidad madrileña y supone el segundo año consecutivo por encima de las 1.000 intervenciones, la cifra que se tenía por barrera hasta hace poco y que se busca consolidar. Desde 2019 el aumento ha sido sostenido con la excepción de 2020, año del covid. Hoy se realizan un 67% más de estos procedimientos que hace seis años.

Los números son considerados muy positivos desde la Comunidad en relación con todos los órganos. Ha habido un leve descenso en los trasplantes renales, de 554 en 2024 a 541 el año pasado, y hepáticos, de 214 a 213, y otro más pronunciado, de 152 a 126, en los de pulmón, pero se entiende que es algo coyuntural. Por el contrario, se observa una subida muy importante en tres órganos: trasplantes cardiacos, de 77 hace dos años a 104 en 2025; de páncreas, una actuación compleja que ha pasado de hacerse en 15 ocasiones hasta 28, y el intestinal, de cinco intervenciones a 13 en un año.

"El trasplante renal ha sufrido un leve descenso, muy pequeñito, que no consideramos importante, porque vemos cómo ha ido mejorando en los últimos años", ha valorado Alonso Mateos Rodríguez, coordinador adjunto de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes. Desde 2020 son un 66,5% más. "Y el trasplante pulmonar ha bajado pero consideramos que 2024 fue un año absolutamente excepcional con una subida bárbara. Pensamos que es mucho más lógica la subida que ha habido respecto a 2023 [entonces se realizaron 118 de estas operaciones]".

Frente a ello, Mateos ha calificado de "sorpresa" lo ocurrido con los trasplantes cardiacos y, particularmente, de páncreas. "Nosotros fuimos los primeros sorprendidos, tanto que llamamos a los compañeros del 12 de Octubre para preguntar y la respuesta que nos dieron fue algo tan sencillo como que habían recibido más ofertas de páncreas que otros años. Es un órgano que, desde el punto de vista de la donación, en los últimos años han mejorado mucho las técnicas y los coordinadores de trasplantes en los hospitales piensan que es una buena solución, en especial para los pacientes de páncreas-renal. Confiamos en que se mantenga", ha indicado.

Por hospitales, el 12 de Octubre ha sido el que más trasplantes realizó en 2025, con 336: 162 renales, 66 de hígado, 24 cardiacos, 66 pulmonares, 17 de páncreas y uno intestinal. Le sigue el Puerta de Hierro, con 145, de los que 35 fueron renales, 37 cardiacos, 24 hepáticos y 59 pulmonares.

En el Puerta de Hierro, precisamente, trasplantaron los dos pulmones a 2024 a Anthony Green, quien se define por ello como, ahora, 75% neoyorquino y 25% español. Casado con una mujer española, enfermó de sarcoidosis, vivía con oxígeno suplementario durante el día y durante la noche y recibió el trasplante después de un año en la lista de espera. "Ha cambiado toda mi vida", asegura. "Me encantaría conocer a la familia del donante si fuera posible, pero entiendo que hay protocolos. Todos los días pido a Dios que le dé gracias de mi parte".

En la generosidad de los donantes reposa la otra parte de estos procesos que, como ha señalado Matute, permiten "reescribir historias". La tasa de donación por millón de habitantes en la Comunidad de Madrid ha aumentado un 62% desde 2021, si bien ha descendido de 43,3 a 41,4 entre 2024 y 2025. "La tasa se hace en relación con la población total y este año se ha declarado una población algo superior, en números absolutos se traduce en nueve donantes menos respecto al año pasado", ha insistido el coordinador adjunto de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes. "Tenemos una serie de números que para nosotros son importantes, como los 1.000 trasplantes al año, y otro es el los 40 donantes por millón de habitantes. Y este año lo hemos vuelto a conseguir".

Otra cifra a la que se atiende especialmente es la de negativas en las entrevistas de donación, que venían aumentando desde 2019, con un incremento particularmente significativo en 2024. El límite que se considera razonable desde la Comunidad de Madrid es del 20%; en 2024 alcanzó el 29,2%. "Este año hemos bajado, hemos vuelto a la senda del 20% [el porcentaje ha sido del 20,3%], que nos parece una negativa familiar aceptable, pero es verdad que no podemos dejar de tenerlo en el punto de mira", ha señalado Mateos, quien ha añadido que se están planificando acciones como unas jornadas de trabajo y un curso específico para los profesionales encargados de mantener estas entrevistas.

En total, 2025 se cerró con 379 donantes, 85 de ellos vivos. "Yo vengo de un trasplante de donante vivo, que es mi padre", cuenta Fernando Basabe. Le diagnosticaron una enfermedad autoinmune en 2018 y pasó por una plasmaféresis y 15 meses de diálisis hasta que en septiembre de 2019 se procedió al trasplante de un riñón de su progenitor. "Tuve la mala suerte de empalmarlo con el covid y eso me tuvo en casa más de lo necesario, pero cada año vas un poquito mejor, un poquito mejor, y, salvo la medicación, llevo una vida, diría, completamente normal", relata. "Te cambia un poco la energía vital, la medicación te altera algunas cosas, pero la realidad es que vivo fenomenal".

Destaca que el proceso está muy bien organizado para el donante vivo. "Mi padre, sin que yo lo supiera, pasó un montón de comités y tuvo disponible ayuda psicológica si en algún momento la precisaba, porque no deja de ser una cirugía mayor que en algún momento puede dar miedo".

Más allá de las cifras, desde la Comunidad de Madrid se destacan algunos hitos alcanzados a lo largo de 2025 en relación con los trasplantes. El año pasado se realizó, en el Hospital Gregorio Marañón, el primer trasplante parcial de corazón a un bebé de menos de un año en Europa. En el Puerta de Hierro, por su parte, se logró concluir con éxito por primera vez en España un trasplante de corazón y pulmones de un donante fallecido por parada cardiorrespiratoria, en asistolia controlada. Y el 12 de Octubre practicó hasta seis trasplantes en un solo día. "En 63 horas en este hospital, que lleva ya 700 trasplantes cardiacos, se han trasplantado cuatro corazones, y estos cuatro pacientes podemos decir que están perfectamente", ha señalado Matute, quien ha explicado que para llevar a cabo cada una de estas intervenciones se requiere la coordinación de 50 profesionales.

La consejera madrileña de Sanidad también ha destacado la actuación de los hospitales no certificados para realizar trasplantes a la hora de facilitar donaciones. En concreto, el Hospital de la Princesa ha favorecido hasta 30 donaciones. Y el de Getafe, un centro considerado de tamaño medio, ha llegado a las 40 donaciones, cifra que supera las de alguno de los hospitales en los que se realizan trasplantes.

Son números esperanzadores para los 828 pacientes a la espera de un trasplante, 686 de ellos de un riñón, en estos momentos en la Comunidad de Madrid. La cantidad es algo inferior a los en torno a 900 en esa situación en diciembre de 2024, aunque desde la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes se señala que preocupa más que la cifra, el tiempo de espera y la necesidad de la intervención que tengan. "No es lo mismo un paciente en fallo cardiaco que necesita un trasplante cardiaco porque está en circulación extracorpórea y en 24 o 48 horas tienes que encontrar un donante que un paciente está en tratamiento de diálisis, que a lo mejor tiene un gap de tiempo mayor", aclara su coordinador adjunto. "Lo importante no es el número de pacientes, que también, sino el tiempo que están esperando y nuestra capacidad de respuesta para solucionar el problema en el tiempo que requiere su enfermedad y su tipo de trasplante. Además, al ser una comunidad autónoma que hace todo tipo de trasplante, siempre vamos a tener más lista de espera".

Cuatro meses estuvo aguardando Manuel Guerra, a quien se realizó un trasplante bipulmonar hace menos de tres meses en el 12 de Octubre. "Efectivamente, es un antes y un después", cuenta. "Llevaba un año dependiendo del oxígeno y era un poco duro. De repente, te da miedo quitarte el oxígeno. Los médicos te dicen: 'Pero para qué tienes el oxígeno puesto después del trasplante...'. Son cosas que cuesta dejar de lado". Asegura que piensa "muchísimas veces" en el donante. "¿De quién serían estos pulmones", se pregunta. "No sabes cómo agradecer las cosas". Y tiene unas palabras también para su entorno. "Ahora tengo los efectos secundarios de la medicación, pero espero que me vayan bajando y no tener ninguna complicación. He venido con mi mujer. Porque el cuidador, el trabajo del cuidador, es fundamental, casi tanto como el del cirujano".