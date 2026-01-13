Madrid prorroga su enfrentamiento con Mónica García a cuenta del Estatuto Marco: "Ha roto el juguete y puesto los trozos en la habitación del hermano"

La pugna con el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García, que se viene manteniendo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid prosigue a cuenta de la huelga de médicos en demanda de un estatuto propio convocada para este miércoles y este jueves. "Desde luego no se puede excluir a los sindicatos médicos, hay que escuchar a los médicos y hay que recoger todas las reivindicaciones que se hacen desde todos los ámbitos, porque si no, esto no va a salir y va a constituir un motivo de conflicto, de caos, de guerracivilismo, de enfrentamiento y de una huelga que va a perjudicar a todo el mundo", ha señalado esta mañana la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute.

La responsable de la sanidad regional ha mostrado su apoyo a los médicos y acusa a García de haber acometido la reforma del Estatuto Marco de la profesión sanitaria sacando de la negociación a estos profesionales y a las comunidades autónomas. "Lo que no puedes hacer es, una vez que has montado el guirigay, has roto el juguete, de repente los trozos se los pongo en la habitación a mi hermano", ha reprochado. "Se pone a negociar de forma unilateral, conociendo nosotros los borradores a través de los medios de comunicación muchas veces, y ahora resulta que todo son competencias de las comunidades autónomas. Me parece un acto de cobardía importante y una traición a sus compañeros".

García envió ayer una carta a las comunidades autónomas para conocer su posición respecto a las demandas de los sindicatos médicos, entre ellas la constitución de una mesa sectorial de negociación específica. Matute ha negado que las comunidades hayan tenido algún papel en la negociación del estatuto salvo para pedir la retirada del borrador. "La ministra lo hizo mal, sacó de un borrador, empezó a hablar con unos, no con todos, con los sindicatos generalistas, sacó el debate a la calle y a mí lo que me preocupa es que el Estatuto Marco se está utilizando como un instrumento de enfrentamiento entre categorías profesionales y entre administraciones", ha insistido Matute, quien también ha reclamado un diálogo entre ministerios, en concreto con los de Función Pública, Trabajo y Hacienda.

"¿Qué hay que hacer?", se ha preguntado la consejera madrileña. "Hablar con el Ministerio de Función Pública, que es el que se encarga del Estatuto Básico, hablar con el Ministerio de Trabajo y hablar con el Ministerio de Hacienda para tener una memoria técnica, jurídica y económica que hemos pedido de forma reiterada y todavía no tenemos. Y una vez que te reúnes con los técnicos y con las comunidades autónomas, hablar con todos los que hay que hablar, no solo con los sindicatos generalistas, que también hay que hablar con ellos".

Pagos a Quirón

La consejera madrileña ha realizado estas declaraciones después de un acto de balance de la actividad de la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes, al término del cual se ha referido también a otra de las polémicas que rodean a su departamento, la constatación en el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid relativo a 2024 de que se utilizaron 61 millones de euros de remanente de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social, entidad responsable de las residencias de mayores, para cubrir los gastos de liquidación de la actividad de la Fundación Jiménez Díaz, del grupo Quirón, correspondiente a la atención de pacientes no adscritos en el marco de la libre elección sanitaria en 2021.

"A lo que se refiere el informe de la Cámara de Cuentas es a créditos que no se iban a ejecutar, es decir, improductivos y que si no se utilizan en ese periodo se pierden", ha afirmado Matute. "Está habilitado por la Ley de Hacienda. En la Consejería de Sanidad ejecutamos prácticamente el 100% del dinero que está en las partidas presupuestarias y además ejecutamos lo que no se puede ejecutar de otras consejerías y, además, de forma finalista. En este caso se habla de 61 millones en una partida que no se hubiera podido utilizar y se deriva a aquello que hace falta".

La consejera ha negado que se esté beneficiando a Quirón. Además, ha defendido el sistema de libre de elección, que habilita a los pacientes a ser atendidos en un centro que no es de su referencia y que establece un pago por paciente no cápita recibido en los hospitales de gestión indirecta. "No hay ningún tipo de trasvase de fondos de los hospitales de titularidad pública de gestión directa a los hospitales de titularidad pública de gestión indirecta. El 90% del presupuesto va a hospitales de gestión directa y el 10% a hospitales de gestión indirecta, que son de titularidad pública y que atienden a 1,2 millones de la población, aproximadamente un 20% de las asistencias".

"Con la libertad de elección lo que hacemos es permitir a los madrileños que pongan su salud en manos de quien mejor creen que les trata", ha añadido. "Y hay libertad de elección para todos los hospitales, no solo se derivan a unos determinados como se quiere hacer ver", ha concluido.