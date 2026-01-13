SEGURIDAD
Madrid instalará cámaras de vigilancia en el parque Paraíso de San Blas y ampliará las del bulevar de Peña Gorbea en Vallecas
Almeida lo ha anunciado al inaugurar las cámaras instaladas en otro parque de la ciudad, el de Pradolongo en Usera
Europa Press
El Ayuntamiento de Madrid instalará cámaras de videovigilancia en el parque Paraíso (San Blas-Canillejas) y ampliará las de Peña Gorbea (Puente de Vallecas).
Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el Parque de Pradolongo (Usera), donde ha recorrido las cámaras allí instaladas junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y la concejala del distrito, Sonia Cea.
En cuanto a los próximos nuevos sistemas de videovigilancia hoy anunciados, en el entorno de Peña Gorbea (barrio de San Diego de Puente de Vallecas), supondrá una ampliación, puesto que ya se instaló videovigilancia a lo largo del primer mandato de Almeida, en concreto, un total de 25 cámaras que entraron en funcionamiento en marzo de 2021.
Por su parte, en el parque Paraíso de San Blas-Canillejas se procederá a la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia que supondrá una medida más por parte del Ayuntamiento para mejorar los problemas existentes en este parque y su entorno, parte de ellos en el ámbito de la seguridad.
