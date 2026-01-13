DENUNCIA
Más Madrid exige a Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias tras las acusaciones de agresión sexual
Isabel Díaz Ayuso defiende al cantante y niega que vaya a retirarle la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid
Julio Iglesias se enfrenta a uno de los mayores escándalos de su trayectoria. Dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe han acusado al cantante español de agresiones sexuales y trato vejatorio. Los hechos ocurrieron en 2021, en las residencias de Punta Cana y Lyford Cay, en Bahamas, donde se respiraba un presunto clima de control, humillaciones y vejaciones por parte del artista.
La oposición no ha tardado en reaccionar a las denuncias de agresión sexual. Manuela Bergerot, portavoz del grupo en la Asamblea de Madrid, ha anunciado que han solicitado a Isabel Díaz Ayuso que retire la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias.
"Madrid no puede premiar la impunidad tras los relatos que hemos conocido", asegura. Por otro lado, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, también ha trasladado una petición similar al alcalde de la ciudad: "Pedimos a Almeida que se le retire la distinción de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias. Según Maestre, gracias a estas revelaciones "conocemos los maltratos sexuales, físicos y psicológicos de Julio Iglesias a sus trabajadoras".
Para el grupo de la oposición, el mantenimiento de este honor es incompatible con los valores de la ciudad tras conocerse los testimonios de las víctimas. La propuesta de Más Madrid busca que el Ayuntamiento de Madrid se posicione institucionalmente contra la violencia machista y retire cualquier tipo de reconocimiento público a figuras que se vean envueltas en delitos de esta naturaleza.
La respuesta de Ayuso
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha respondido a esta petición asegurando que "la Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos".
Ante la petición de Más Madrid, la presidenta de la Comunidad ha sentenciado que "las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda".
