'Los domingos' y 'Sirat' lideran las nominaciones a los Premios Goya 2026

No ha habido sorpresas con las nominaciones a los Goya. Los domingos, el drama ‘monacal’ de Alauda Ruiz de Azúa que ha arrasado en los cines y ha cosechado algunas de las mejores críticas del año, y Sirat, producción del gallego Olvier Laxe que está conquistando a medio mundo, nominaciones a los Globos de Oro incluidas, son las películas que contarán con más nominaciones en los Premios Goya de este año, con trece y once respectivamente. Una historia intimista, hecha de reuniones familiares y vocaciones religiosas en Euskadi, frente a una odisea expansiva en el desierto del Sáhara que también tiene mucho de arrebato místico.

Ambas se han hecho con las nominaciones principales: mejor película, dirección y guión original, aunque en los de interpretación, Los domingos domina con las respectivas candidaturas de Patricia López Arnáiz a actriz protagonista, Juan Minullín y Nagore Aramburu como actor y actriz de reparto y la joven Blanca Soroa como actriz revelación.

A las dos favoritas les sigue de cerca Maspalomas, una de las grandes sorpresas del año, con nueve nominaciones que incluyen también película, dirección o guión original además de los de interpretación para José Ramón Soroiz como protagonista y Kándido Uranga como actor de reparto. La comedia La cena, con ocho nominaciones, y un potente pelotón en el que figuran Sorda, El cautivo y Los tigres con siete, además de Romería con seis, son las otras competidoras más fuertes.

Los premios Goya 2026 serán entregados durante la ceremonia que se celebrará el próximo 28 de febrero en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB). Los encargados de presentar sus nominaciones han sido esta vez los actores Toni Acosta y Arturo Valls, que han leído los sobres que contenían los candidatos a las diferentes categorías durante un acto organizado en la Academia de Cine, donde ha regresado esta convocatoria después de hacerlo el año pasado en Granada, la misma ciudad en la que más tarde se entregaron los premios.

Tardes de Soledad de Albert Serra, otra película española que ha conseguido un enorme reconocimiento internacional encabezando las listas de lo mejor del año de numerosas publicaciones especializadas de todo el mundo, cuenta con solo dos nominaciones pero muy destacadas: mejor dirección y mejor documental por el retrato sin concesiones que hace de la tauromaquia.

Se han cumplido las quinielas con Sorda, la cinta sobre la grieta que abre en una pareja formada por un hombre oyente y una mujer con déficit auditivo el nacimiento de un hijo: tanto los dos atribulados padres, Álvaro Cervantes (actor de reparto) y Miriam Garlo (actriz revelación), como la hermana de esta Eva Libertad (dirección novel) y Elena Irureta (actriz de reparto) han sido nominados. Garlo y Libertad no serán las únicas hermanas que pasarán nervios la noche de la gala: en la categoría de actriz protagonista también ha sido nominada, por La furia, una historia de alta intensidad sobre las consecuencias de una violación, Ángela Cervantes, hermana de Álvaro.

Los nominados en las principales categorías son:

Las nominadas a mejor película son La cena, Los domingos, Maspalomas, Sirât y Sorda

Los nominados a mejor actor son Alberto San Juan por La cena, Miguel Garcés por Los domingos, Jose Ramón Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos y Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Las nominadas a mejor actriz son Ángela Cervantes por La furia, Patricia Lopez Arnaiz por Los domingos, Antonia Zegers por Los tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Los nominados a mejor director son Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por Maspalomas, Carla Simón por Romería; Oliver Laxe por Sirât; y Albert Serra por Tardes de soledad

Los nominados a mejor actor de reparto son Miguel Rellán por El cautivo, Juan Minujín por Los domingos, Kandido Uranga por Maspalomas, Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Elvira Mínguez por La Cena, Nagore Aramburu por Los domingos, Miryam Gallego por Romería, Elena Irureta por Sorda y María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Los nominados a mejor actor revelación son Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño, Julio Peña por El cautivo, Hugo Welzel por Enemigos, Jan Monter Palau por Estrany Riu y Mitch por Romería

Las nominadas a mejor actriz revelación son Nora Hernández por La cena, Blanca Soroa por Los domingos, Elvira Lara por Los domingos, Llúcia García por Romería y Miriam Garlo por Sorda

Las nominadas a mejor película de animación son Bella, Decorado, El tesoro de Barracuda, Norbert y Olivia y el terremoto invisible

Las nominadas a mejor película iberoamericana son Belén (Argentina), La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia)

Las nominadas a mejor película europea son Cónclave (Reino Unido), La chica de la aguja (Dinamarca), On Falling (Portugal), Un simple accidente (Francia) y Valor Sentimental (Noruega)

El Goya de Honor 2026, anunciado el pasado verano, es para el director, guionista y escritor Gonzalo Suárez, reconocido por filmografía en la que figuran títulos como Remando al viento y La reina anónima.

