La incidencia de la gripe baja a 62,95 casos por 100.000 habitantes en Madrid

La incidencia de la gripe en la Comunidad de Madrid ha registrado un descenso significativo durante la semana 2 de 2026, situándose en 62,95 casos por cada 100.000 habitantes, según el último boletín epidemiológico publicado por la Dirección General de Salud Pública de Madrid.

Este período de vigilancia comprende desde el 5 hasta el 11 de enero de 2026, y refleja un comportamiento estable de la epidemia, aunque todavía por encima del umbral epidémico, establecido en 22,38 casos por 100.000 habitantes.

Durante la segunda semana de enero de 2026, se notificaron un total de 4.412 casos de gripe a través del Sistema de Vigilancia de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), lo que representa una disminución de 670 casos en comparación con la semana anterior. Esta cifra refleja la tendencia a la baja en la propagación del virus, aunque el número total de casos acumulados durante la temporada de gripe 2025-2026 asciende ya a 89.605 personas afectadas.

En cuanto a la atención primaria, la incidencia de gripe durante la semana 2 se situó en 58,25 casos por 100.000 habitantes, lo que supone una reducción del 17,8 % con respecto a la semana anterior. Entre los distintos grupos de edad, los más afectados fueron los niños de 0 a 4 años, con una incidencia de 77,32 casos por 100.000 habitantes, y los adultos mayores de 79 años, con 77,08 casos por 100.000 habitantes, consolidando la tendencia habitual de que los más pequeños y los mayores presentan mayor vulnerabilidad frente al virus estacional.

En Atención Hospitalaria, la incidencia de gripe se situó en 3,25 casos por 100.000 habitantes, lo que representa un descenso del 38,8 % en comparación con la semana anterior. Dentro de este ámbito, el grupo etario de 80 años o más mostró la incidencia más elevada, alcanzando 34,59 casos por 100.000 habitantes, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar la vigilancia y las medidas preventivas en la población más vulnerable, especialmente en las residencias de mayores y entre quienes presentan comorbilidades.

La gripe en Madrid 2026 continúa siendo un foco de atención epidemiológica, y la caída progresiva de los casos refleja el efecto de la inmunización estacional, las medidas de higiene y la natural evolución de la epidemia. Con todo, la incidencia sigue por encima del umbral epidémico, lo que subraya la importancia de mantener las recomendaciones sanitarias, especialmente en grupos de riesgo, incluyendo niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.