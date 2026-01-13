Tres heridos leves por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Majadahonda

Al menos tres personas han resultado heridas tras el incendio en una vivienda en Majadahonda, que ha quedado completamente calcinada. Según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid, los afectados fueron atendidos por inhalación leve de humo y su vida no corre peligro.

El fuego se ha declarado alrededor de las 7:00 horas en una casa situada en el número 3 de la calle de la Carnicería de la localidad madrileña. Hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que a su llegada se han encontrado las llamas "muy desarrolladas y con gran cantidad de humo".

Los bomberos han procedido a confinar las viviendas de las plantas superiores y han ayudado a evacuar a dos personas. El Summa 112 ha atendido a los tres afectados por inhalación de humo, de las cuales dos han sido trasladadas al hospital Puerta de Hierro. En la intervención también han participado agentes de la Guardia Civil, la Policía Local y miembros de Protección Civil de Majadahonda.