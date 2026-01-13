Guillermo Galoe, el madrileño que lleva la vida de la Cañada Real a los Goya 2026

Este martes, Arturo Valls y Toni Acosta han presentado desde la Academia de Cine las nominaciones a los Premios Goya 2026, que se entregarán el próximo 28 de febrero en en el Auditori Fòrum del CCIB. Tras una lectura marcada por problemas técnicos de vídeo y audio, el recuento final concluyó sin sorpresas: Los domingos lidera con 13 nominaciones, seguida de Sirât (11), Maspalomas (9), La cena (8), Sorda (7), El cautivo (7), Los tigres (7), Romería (6) y Ciudad sin sueño (5).

Tras este último proyecto, uno de los más sociales de la lista, se encuentra Guillermo Galoe (Madrid, 1985). El cineasta se licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense y se especializó en Realización en el Instituto Puerta Bonita. Su primer largometraje documental, Frágil Equilibrio (2016), obtuvo el Goya a Mejor Película Documental, se estrenó en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) y recibió el premio Doc España en la Seminci de Valladolid, además de ser seleccionado en festivales internacionales.

En 2017, Galoe creó, escribió y co-dirigió la serie Atlánticas, compuesta por tres películas que combinan documental y ficción —Deshielo, Inmersión y Oscilación— estrenadas en TVE. Miembro de la Academia de Cine Europeo y de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Galoe ha impartido masterclasses y talleres de cine en universidades como la UCM, la Universidad de Zaragoza y la California Polytechnic State University. También trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión en proyectos desarrollados en el Sector 6 de la Cañada Real, Madrid.

Entre sus proyectos experimentales destacan las piezas Faceless y Lo-Tech Reality, esta última en colaboración con el colectivo techno Underground Resistance de Detroit, que exploran las intersecciones entre cine, tecnología y espacios urbanos. En 2020, Galoe recibió el Premio Princesa de Girona de las Artes y las Letras. Su filmografía combina cine documental, ficción y experimentación.

La primera vez que Galoe llevó la Cañada Real a Cannes

Antes de Ciudad sin sueño, Galoe ya dio a conocer la Cañada Real en el Festival de Cannes con el cortometraje Aunque es de noche, que se llevó el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción 2024. Rodado en el Sector 6 del mayor asentamiento irregular de Europa, el corto retrata la despedida entre dos niños en un territorio atravesado por la precariedad energética y la amenaza constante del desarraigo.

'Ciudad sin sueño', un proyecto forjado durante seis años

Ciudad sin sueño es la culminación de más de seis años de trabajo de Galoe en la Cañada Real. Escrita junto a Víctor Alonso-Berbel y desarrollada en espacios como las Residencias de la Academia de Cine, los laboratorios de Torino y la Berlinale o la Residencia del Festival de Cannes; la película supone su ópera prima en la ficción y fue premiada en la Semana de la Crítica de Cannes antes de pasar por el Festival de San Sebastián.

En este caso, la historia sigue a Toni, un chico de 15 años que vive con su familia chatarrera en la Cañada. Orgulloso de su abuelo y de un modo de vida que se desvanece, el adolescente se enfrenta a los derribos que amenazan su hogar. Sin electricidad y rodeado de leyendas que cobran vida en la noche, el joven debe decidir entre aferrarse a un mundo que desaparece o aceptar un futuro incierto.

Cinco nominaciones y actores no profesionales

Ciudad sin sueño ha obtenido cinco nominaciones en la 40ª edición de los Premios Goya. Entre ellas, se encuentra la candidatura de Antonio Toni Fernández Gabarre a Mejor Actor Revelación, por su interpretación de Toni, un personaje que refleja la vida cotidiana y los desafíos de su comunidad.

El reparto de Ciudad sin sueño está compuesto en su mayoría por actores no profesionales de la propia comunidad, como Jesús Chule Fernández Silva, Débora Sulami Vargas, Antonio Fernández Gabarre y Francisca Paqui Jiménez Fernández, lo que aporta autenticidad y fuerza a la narrativa.

Equipo de 'Ciudad sin sueño' / EFE/Víctor Lerena

La película también ha sido reconocida en las categorías de Mejor guion adaptado, para Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel; Mejor dirección de producción, para Antonello Novellino; Mejor dirección de fotografía, para Rui Poças; y Mejor montaje, para Victoria Lammers.