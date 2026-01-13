Fuenlabrada supera los 100 euros por persona en servicios sociales, a la cabeza en la región

Fuenlabrada se sitúa a la cabeza de las ciudades madrileñas en cuanto a inversión en servicios sociales con un gasto que sobrepasa los 100 euros por persona. Se trata, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, de una cifra que pone de manifiesto el "esfuerzo inversor" que Fuenlabrada realiza en el bienestar de su ciudadanía, máxime, cuando la Comunidad de Madrid "es el gobierno regional que menos financia a sus ayuntamientos en esta materia".

La cifra destinada a servicios sociales por el Consistorio fuenlabreño "sobrepasa en un 73% la mediana de la Comunidad de Madrid" que se sitúa en 58,11 euros por persona, según recoge un informe de la Asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales hecho público recientemente.

Fuenlabrada ha aumentado entre 2019 y 2024 (último año registrado) un 37,8% la inversión por habitante, pasando de 72' 92 euros a 100,51. De los grandes municipios madrileños, Fuenlabrada es el que encabeza el ranking de mayor inversión social, a excepción de Madrid capital, que cuenta con un régimen de competencias y financiación diferente al resto de ciudades.

Según el estudio de la asociación, la mediana de inversión de los municipios de Madrid es la más baja de todo el país debido a la falta de financiación del gobierno regional. Una circunstancia que tiene como resultado que la Comunidad de Madrid sea la que más ayuntamientos pobres en materia de servicios sociales aporta a la lista nacional, con casi la mitad de estos (el 40%).

"La agenda social de Fuenlabrada es, sin lugar a duda, una de las más potentes de la Comunidad de Madrid y así lo ratifica este informe", ha destacado el concejal de Bienestar Social, Raúl Hernández, quien ha instado a la Comunidad de Madrid a que "dé un paso adelante e incremente sus presupuestos que año tras año se sitúan en la parte baja de España, teniendo como consecuencia, que muchos de sus municipios estén entre los más pobres del país en esta materia".