Fitur 2026 prevé alcanzar los 255.000 visitantes y generar más de 500 millones en impacto económico para Madrid

Llega a Madrid una de las citas más importantes del turismo a nivel internacional. La 46ª edición de Fitur abre sus puertas la semana que viene en Madrid, del 21 al 25 de enero en Ifema. La Feria Internacional de Turismo Fitur contará con 10.000 empresas participantes (un 5%), 161 países y 967 expositores titulares con estand, lo que supone un crecimiento del 9% en términos generales y del 11% en internacionalidad.

El evento prevé superar los 255.000 visitantes durante todo el evento, de miércoles a domingo, lo que supera la asistencia del año pasado, según se ha señalado en la rueda de prensa para presentar las novedades de la próxima edición. Gracias a este gran flujo de participantes y asistentes, se estima que tenga un impacto económico para Madrid de más de 500 millones de euros de ingresos, con un efecto positivo en sectores como movilidad, hotelería, hostelería, cultura u ocio.

"Somos la mayor feria del mundo en visitantes profesionales", ha dicho durante la presentación de Fitur 2026 José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID. Quien ha anunciado la presencia de nuevos países como Abu Dabi, Dubai, San Marino, Islas Caimán o Belice. La I Cumbre de Comunicación Turística, junto a la agencia Efe, o una nuevo Pabellón del Conocimiento, son otras de las novedades.

"Fitur es una oportunidad de mostrar nuestro liderazgo, nuestra cultura y nuestra gente, pero también nuestra forma de adaptarnos a los tiempos", ha apuntado Rosario Sánchez, secretaria del Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.

México, país invitado

"Venimos no solo a mostrar destinos, sino mostrar como queremos seguir colaborando con el mundo, como llevamos México al Mundo y como traemos Mundo a México", ha apuntado Miguel Aguiñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación, Sostenibilidad y Profesionalización turística de la secretaria de Turismo de México, país invitado en esta edición.

Desde las playas del caribe mexicano hasta el barrio de Guadalupe, pasando por Ciudad de México. Sin olvidarse de Guajaca, los Cabos, los pueblos mágicos. "Queremos compartir el México del presente y del futuro", ha añadido.