El embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, próximo invitado en ‘Un café en las alturas’

Tras el estreno el sábado pasado de Un café en las alturas con el exministro socialista Jordi Sevilla, que ha presentado esta semana un manifiesto para cambiar el rumbo del PSOE, el siguiente protagonista es el primer embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que analiza la situación que atraviesa su pueblo en la actualidad y la ofensiva desplegada por Israel tras el ataque del 7 de octubre ordenado por Hamás.

Una conversación en la que el diplomático denuncia la “impunidad” con que, a su juicio, cuenta Israel y lamenta el drama que se vive en la Franja de Gaza, donde los ataques, el desplazamiento masivo de personas, el frío y el hambre siguen golpeando a su pueblo.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la publicada el pasado sábado con Jordi Sevilla, el exministro socialista que criticó a Pedro Sánchez y reivindicó la pluralidad de voces en el PSOE y la necesidad de que el partido recupere las esencias de la socialdemocracia. En la entrevista confesó que el célebre abrazo de Sánchez con Pablo Iglesias es un símbolo de la evolución del presidente del Gobierno y que fue a partir de ese momento -considera- cuando Sánchez rompió todos los puentes transversales con la otra España “con la que tenemos que convivir y trabajar”.

Jordi Sevilla calificó de “cataclismo” los escándalos protagonizados por socialistas como Ábalos, Cerdán o Salazar y señaló que España se está rompiendo en lo social porque, a su parecer, en nuestro país se redistribuye poco y mal.

Entrevistas con personalidades de la actualidad

Prensa Ibérica ha puesto en marcha, a través de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Un café en las alturas, un espacio que brindará a los lectores de los diarios del grupo una serie de entrevistas con nombres propios de la actualidad en las que una conversación servirá para conocer mejor a personalidades de ámbitos tan distintos como la política nacional, la actualidad internacional, la economía, la sociedad, la cultura o el deporte.

Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, conversará en tono distendido con protagonistas de hoy para, en busca de profundidad en el análisis, abordar cuestiones relevantes de la actualidad en su sentido más amplio. Los encuentros tendrán lugar en la terraza del Club Financiero Génova, que ofrece una panorámica espléndida de Madrid y cuyas alturas dan nombre al programa.

Con un mandato de rigor, pluralidad e independencia, los responsables de Un café en las alturas pretenden acercar a los lectores claves con las que comprender los asuntos más variados de la actualidad a través de entrevistas reposadas y con un cierto tinte de personalidad.