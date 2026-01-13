Detenido un conductor en Ciudad Lineal que dio positivo en cocaína y llevaba drogas y un arma en el coche

La Policía Municipal de Madrid detuvo la semana pasada a un conductor en el distrito de Ciudad Lineal tras encontrar en el interior del vehículo varios gramos de hachís y cocaína, así como un arma de fuego, y tras dar positivo en el test de sustancias estupefacientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero sobre las 21 horas, cuando los agentes municipales observaron un vehículo parado en el carril bus y con una persona en su interior. Al ser consultado por los agentes, el conductor aseguró que estaba esperando a que su compañero comprara tabaco.

Los agentes observaron en ese momento que el conductor manifestaba síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes, por lo que procedieron a realizar una prueba en la que dio positivo en cocaína. Además se registró el vehículo, donde encontraron una pequeña porción de sustancia marrón, posiblemente hachís.

Al seguir con el registro, los policías localizaron una caja fuerte cerrada que tuvieron que abrir a la fuerza tras la negativa del sospechoso. En la caja encontraron más sustancia de color marrón, una bolsa pequeña de sustancia rocosa de color blanco, una báscula de pesaje y un arma de fuego de calibre 7,65 milímetros.

A continuación se realizó el pesaje de estas sustancias, resultando ser unos 90 gramos de hachís y otros 83 de cocaína. Los agentes procedieron entonces a la detención de este varón, de nacionalidad española, acusado de un posible delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.