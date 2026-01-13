La Comunidad de Madrid pide a Irene Lozano que se disculpe por su gestión en Casa Árabe: "Dejó de controlar el gasto"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, ha instado a Irene Lozano a acudir a los tribunales si está "tan cargada de razones" y que se deje de "anunciar" pleitos mientras "desaprovecha" la oportunidad de "pedir disculpas" por su gestión al frente de Casa Árabe. "Hay que recordarle a Irene Lozano que es el Tribunal de Cuentas el que ha hablado de opacidad en la gestión, de incumplimiento de las normas y de mala utilización del dinero público. En cualquier caso, si ella está tan cargada de razones, creo que está perdiendo tiempo en interponer la querella. Que vaya a los tribunales, que interponga la querella, porque los pleitos no se anuncian, se ponen", ha señalado De Paco en declaraciones a su llegada a Ifema Madrid.

El consejero reacciona a un comunicado publicado por la exdiputada socialista en LinkedIn en el que niega tajantemente que se le pueda reprochar ninguna "traza de corrupción" en su gestión como directora general de Casa Árabe, cargo que dejó el pasado mes de febrero, y en el que se se ha mostrado dispuesta a acudir a los tribunales a defender su reputación de ser necesario. Lozano ha querido salir así al paso de la decisión de la Comunidad de Madrid de retirar su financiación a Casa Árabe, de cuyo consorcio formaba parte, y a las críticas vertidas desde el Ayuntamiento de Madrid hacia su persona a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas sobre esta entidad de los años 2023 y 2024.

Dice De Paco que Lozano sigue los métodos del "entorno" de Pedro Sánchez, que pasa por "arremeter contra la institución que de una manera justa y transparente analiza la gestión de una institución". "La mujer del presidente, el propio presidente, su hermano, los allegados políticos y la propia Irene Lozano tienen una interpretación muy curiosa del Estado de Derecho y del imperio de la ley, porque cuando les atañe a ellos, entonces hay que hacerlo de otra manera, hay que interpretarlo de otra manera como se hace con el resto de los ciudadanos. Esto no es así", ha subrayado.

De Paco señala que el "plan de viabilidad" que cita Lozano como una de las soluciones puestas en marcha para hacer frente al déficit a las instituciones involucradas en Casa Árabe se parece al nuevo sistema de financiación autonómico, con el que "el resto le paga la fiesta" a Cataluña. "Ella dejó de controlar el gasto en Casa Árabe, hizo ese mal uso, tanto de la normativa como del dinero público. Es que es muy grave de lo que estamos hablando y su plan de viabilidad consistía en que todos los demás miembros del patronato pagásemos su dislate", ha criticado sobre unas prácticas que "no son de recibo" en un Estado de derecho.

Pide a Exteriores que "ponga orden"

Sobre Casa Árabe, Mariano De Paco a instado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, liderado por José Manuel Albares, que "ponga orden" en la institución y que tenga "especial cuidado" en los nombramientos y que organice "esa gestión nefasta que se ha venido haciendo durante años".

"Las instituciones culturales siempre van a ser respetadas y cuidadas por la Comunidad de Madrid. Que el Ministerio haga su labor, que el Ministerio realice el control que tiene que realizar, que además purgue de alguna manera todas las malas prácticas que se han hecho hasta ahora y a partir de ahí hablaremos. Pero insisto, esa fiesta que ellos se han organizado no se la podemos pagar entre todos, la tienen que solucionar ellos", ha zanjado el titular autonómico de cultura.