Collado Villalba limita las bodas civiles: solo se celebrarán por la mañana y en el Ayuntamiento

El PSOE de Collado Villalba ha criticado el decreto aprobado por el Ayuntamiento de la localidad por el que se establece que los matrimonios civiles se celebren en horario de mañana y exclusivamente en la sede del Ayuntamiento "eliminando la posibilidad de que los concejales se desplacen a fincas u otros espacios del municipio".

Según el portavoz de la formación política, Andrés Villa, esta restricción contradice a la Ordenanza de Prestación del servicio de celebración de Matrimonio Civil, que contempla "expresamente" tarifas "tanto para ceremonias en dependencias municipales como para aquellas que se desarrollen en cualquier otro lugar del término municipal".

Villa ha asegurado que "aunque pueda parecer una cuestión menor", la decisión "afecta de manera directa a Collado Villalba" ya que "limitar las ceremonias" puede provocar que "muchas parejas opten por casarse en otros municipios".

De esta forma, ha advertido del "consiguiente perjuicio para las arcas municipales y para un sector económico y empresarial vinculado a los eventos y celebraciones", en alusión a que en la localidad "existen al menos cinco fincas especializadas en la celebración de bodas", además de "numerosos restaurantes que acogen convites".

Desde el Gobierno municipal han indicado a Europa Press que se ha procedido a la regulación de los expedientes matrimoniales tras el aumento considerable del número de bodas registradas en los últimos años. "Sobre todo, por el aumento de las bodas de no empadronados y residentes de Madrid, que no ofician sus bodas fuera del Consistorio", han recalcado fuentes municipales.

"Cuanto menos, denota vaguería"

Para los socialistas, este decreto es una decisión que resulta "innecesaria" y, "cuanto menos, denota vaguería". A su juicio, un Ayuntamiento "debe estar a la altura en momentos tan significativos" para sus vecinos.

"Es un día especial donde debemos estar para facilitar y celebrar, no para poner trabas y dificultar. Puede parecer un asunto menor, pero empatizamos con aquellos villalbinos que quieran casarse en su pueblo", ha subrayado.

Por ello, ha anunciado que los concejales del PSOE de Collado Villalba han mostrado su "total disposición" para celebrar enlaces civiles por la tarde y en "cualquiera de los espacios disponibles dentro del término municipal, acompañando a las parejas en un día tan especial".