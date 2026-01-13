FIESTAS
Calendario de fiestas en Madrid 2026: barrios, distritos, fechas y programación
Empezando por San Antón y terminando por la fiesta de la Almudena, la Comunidad empieza una nueva temporada de fiestas populares cargadas de mucha tradición y esencia de barrio
No es un secreto. Madrid es una ciudad que celebra la vida en sus calles durante todo el año. Desde las verbenas más castizas del verano hasta las celebraciones históricas y religiosas con siglos de tradición, las fiestas de Madridreflejan la diversidad y la identidad de cada barrio.
Por ello, con el comienzo de un nuevo año, vuelven las celebraciones más esperadas a los barrios y distritos. Desde mediados de enero hasta noviembre, la capital encadena decenas de fiestas en las calles para que todo el mundo se divierta.
Empezando por San Antón y terminando por la fiesta de la Almudena, la Comunidad empieza una nueva temporada de fiestas populares cargadas de mucha tradición y esencia de barrio. Eso sí, si quieres toparte con un ambiente de lo más animado, no te pierdas los meses de junio, julio y septiembre.
Estas son las fechas de las fiestas de Madrid en 2026
Enero
- San Antón (en Chueca-Malasaña, distrito Centro), del 16 al 18 de enero.
Febrero
- Año Nuevo chino (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 29 de enero al 16 de febrero.
Abril
- Fiestas de Fuencarral en honor a la Virgen de Valverde. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 24 de abril al 3 de mayo.
- Fiestas del 2 de mayo (Malasaña, distrito Centro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de abril al 4 de mayo.
Mayo
- Fiestas del 2 de mayo (Malasaña, distrito Centro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de abril al 4 de mayo.
- Fiestas de San Isidro (Carabanchel). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 9 al 15 de mayo.
- Fiestas de Rivas-Vaciamadrid. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 11 al 18 de mayo.
- Fiestas populares del Ensanche de Vallecas. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 19 al 25 de mayo.
- Fiestas de Doña Karloto (Puente de Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de mayo al 1 de junio.
- Fiestas de la Primavera de Hortaleza. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de mayo al 8 de junio.
- Fiestas de Aluche (Latina). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de mayo al 8 de junio.
Junio
- Fiestas de Doña Karloto (Puente de Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de mayo al 1 de junio.
- Fiestas de la Primavera de Hortaleza. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 de mayo al 1 de junio.
- Fiestas de Aluche (Latina). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de mayo al 8 de junio.
- Día de la Infancia (Tetuán, antes Día del Niño). Fecha pendiente de confirmación. En 2025, fue el 1 de junio.
- Fiestas de Moratalaz. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 6 al 15 de junio.
- Fiestas de San Antonio de la Florida (Moncloa). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 12 al 15 de junio.
- Fiestas de Bellas Vistas (Tetuán). Fecha pendiente de confirmación. En 2025, fue el 14 de junio.
- Fiestas de San Antonio en la calle Pez (Malasaña, distrito Centro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 12 al 15 de junio.
- Fiestas de Zofío (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 18 al 22 de junio.
- Fiestas de la Meseta de Orcasitas (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 18 al 22 de junio.
- Fiestas de Butarque (Villaverde). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 19 al 22 de junio.
- Fiestas de Valdezarza (Moncloa-Aravaca). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 19 al 22 de junio.
- Fiestas de Moscardó (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas de Almendrales (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas de Orcasur (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas de Palomeras Bajas y Nuevas Palomeras (Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas de Ciudad de los Ángeles (Villaverde)Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas de San Juan (Ciudad Lineal). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas de San Juan (Retiro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas Dehesa de la Villa (Moncloa-Aravaca). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 20 al 22 de junio.
- Fiestas en Pradolongo (Usera). Fecha pendiente de confirmación. En 2025, fue el 21 de junio.
- Fiestas Vecinales de Manoteras (Hortaleza). Fecha pendiente de confirmación. En 2025, fue el 21 de junio.
- Fiestas del Poblado Dirigido de Orcasitas (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron el 21 y 22 de junio.
- Fiestas del Barrio del Aeropuerto (Barajas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron el 21 y 22 de junio.
- Fiestas de San Pedro (Carabanchel). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 24 al 29 de junio.
- Fiestas del distrito de Usera. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 26 al 29 de junio.
- Fiestas de Marconi (Villaverde). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 26 al 29 de junio.
- Fiestas del distrito de Vicálvaro. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 26 al 29 de junio.
- Fiestas del Orgullo (Chueca, distrito Centro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 26 de junio al 6 de julio.
- Fiestas de Entrevías (Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 27 al 29 de junio.
Julio
- Fiestas del Orgullo (Chueca, distrito Centro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 26 de junio al 6 de julio.
- Fiestas de San Blas (San Blas-Canillejas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 3 al 6 de julio.
- Fiestas de San Fermín (Usera). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 3 al 7 de julio.
- Fiestas de San Cristóbal (Villaverde). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 4 al 6 de julio.
- Fiestas del distrito de Tetuán. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 4 al 6 de julio.
- Fiestas del Carmen (Chamberí). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 11 al 16 de julio.
- Fiestas del Carmen (Puente de Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 12 al 20 de julio.
- Fiestas del Carmen y Santiago (Carabanchel). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 16 al 26 de julio.
- Fiestas de la Karmela (Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 17 al 20 de julio.
- Fiestas de Villaverde Alto. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 17 al 20 de julio.
- Fiestas de Villaverde Bajo. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 24 al 27 de julio.
Agosto
- San Cayetano. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 5 al 8 de agosto.
- San Lorenzo. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 9 al 12 de agosto.
- La Virgen de la Paloma. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 14 al 17 de agosto.
- Fiestas de Santa María la Antigua (Vicálvaro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron el 14 y 15 de agosto.
- Fiestas del Real Sitio de El Pardo (Fuencarral-El Pardo). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de agosto al 7 de septiembre.
Septiembre
- Fiestas del Real Sitio de El Pardo (Fuencarral-El Pardo). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 30 de agosto al 7 de septiembre.
- Fiestas de La Melonera (Arganzuela). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 1 al 7 de septiembre.
- Fiestas de Canillejas (San Blas-Canillejas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 4 al 8 de septiembre.
- Fiestas de Aravaca (Moncloa-Aravaca). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 4 al 8 de septiembre.
- Fiestas de la Virgen de la Torre (Villa de Vallecas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 5 al 14 de septiembre.
- Fiestas de Ciudad Lineal. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 5 al 15 de septiembre.
- Fiestas de Nuestra Señora de la Soledad (Barajas). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 9 al 21 de septiembre.
- Fiestas de Lucero. Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 11 al 21 de septiembre.
- Fiestas de La Ventilla (Tetuán). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron el 12 y 13 de septiembre.
- Fiestas de la Virgen de la Soledad (Hortaleza). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 12 al 14 de septiembre.
- Fiestas Colonia El Bosque (Hortaleza). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 19 al 21 de septiembre.
- Fiestas de San Miguel (Chamartín). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 25 al 28 de septiembre.
Octubre
- Fiestas del Barrio del Pilar (Fuencarral). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 8 al 12 de octubre.
- Fiestas vecinales del Barrio del Pilar (Fuencarral). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 9 al 12 de octubre.
- Fiestas del Pilar (Salamanca). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 10 al 12 de octubre.
Noviembre
- Fiesta de la Virgen de la Almudena (Centro). Fechas pendientes de confirmación. En 2025, fueron del 6 al 9 de noviembre.
