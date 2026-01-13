MÚSICA
BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano
El grupo surcoreano regresa a la escena musical con un nuevo disco y una gira internacional que parará, varios días, en la capital de España
Tras cuatro años alejados de los escenarios, la banda surcoreana de K-Pop BTS ha anunciado que regresa a los escenarios con una gira mundial en la que, para alegría de sus fans en España, hará parada en Madrid.
Será la primera vez que todos los miembros de BTS actúen juntos en España desde su debut, después de una pausa marcada por proyectos en solitario y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La gira acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el 20 de marzo, el primero desde BE (2020).
Las fechas para ver a BTS en Madrid en 2026
La banda formada por Jin, V, Jungkook, J-Hope, Jimin, Suga y RM actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio de 2026.
Entradas para ver a BTS en Madrid en 2026
Las entradas saldrán a la venta el jueves 22 de enero a las 12:00 horas a través de la preventa para ARMY MEMBERSHIP, aunque algunas fechas disponibles en otra preventa el viernes 23 de enero. Y luego, las entradas que queden disponibles, si es que las hay, saldrán a la venta general el sábado 24 de enero a las 14:00 horas en Livenation.
Todas las fechas de la gira mundial de BTS
La gira parará en 34 ciudades y estará formada por 79 conciertos. Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía y el Sudeste Asiático serán las regiones en las que desembaracrán
Estas son todas las ciudades:
- Goyang (9, 11 y 12 de abril)
- Tokio (17 y 18 de abril)
- Tampa (25 y 26 de abril)
- El Paso (2 y 3 de mayo)
- Ciudad de México (7, 9 y 10 de mayo)
- Stanford (23, 24 y 27 de mayo)
- Busan (12 y 13 de junio)
- Madrid (26 y 27 de junio)
- Bruselas (1 y 2 de julio)
- Londres (6 y 7 de julio)
- Múnich (11 y 12 de julio)
- París (17 y 18 de julio)
- East Rutherford (1 y 2 de agosto)
- Foxborough (5 y 6 de agosto)
- Baltimore (10 y 11 de agosto)
- Arlington (15 y 16 de agosto)
- Toronto (22 y 23 de agosto)
- Chicago (27 y 28 de agosto)
- Los Ángeles (1, 2, 5 y 6 de septiembre)
- Bogotá (2 y 3 de octubre)
- Lima (9 y 10 de octubre)
- Santiago de Chile (16 y 17 de octubre)
- Buenos Aires (23 y 24 de octubre)
- Sai Paulo (28, 30 y 31 de octubre)
- Haohsiung (19, 21 y 22 de noviembre)
- Bangkok (3, 5 y 6 de diciembre)
- Kuala Lumpur (12 y 13 de diciembre)
- Singapur (17, 19, 20 y 22 de diciembre)
- Yakarta (25 y 27 de diciembre)
- Melbourne (12 y 13 de febrero de 2027)
- Sídney (20 y 21 de febrero de 2027)
- Hong Kong (4, 6 y 7 de marzo de 2027)
- Manila (13 y 14 de marzo de 2027)
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
- Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
- Los siete pecados capitales del Real Madrid de Xabi Alonso