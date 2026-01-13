BTS actuará en Madrid en 2026: fechas y cómo comprar entradas para los conciertos de la banda de K-Pop en el Metropolitano

Tras cuatro años alejados de los escenarios, la banda surcoreana de K-Pop BTS ha anunciado que regresa a los escenarios con una gira mundial en la que, para alegría de sus fans en España, hará parada en Madrid.

Será la primera vez que todos los miembros de BTS actúen juntos en España desde su debut, después de una pausa marcada por proyectos en solitario y el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La gira acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum, previsto para el 20 de marzo, el primero desde BE (2020).

Las fechas para ver a BTS en Madrid en 2026

La banda formada por Jin, V, Jungkook, J-Hope, Jimin, Suga y RM actuará en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid los días 26 y 27 de junio de 2026.

Entradas para ver a BTS en Madrid en 2026

Las entradas saldrán a la venta el jueves 22 de enero a las 12:00 horas a través de la preventa para ARMY MEMBERSHIP, aunque algunas fechas disponibles en otra preventa el viernes 23 de enero. Y luego, las entradas que queden disponibles, si es que las hay, saldrán a la venta general el sábado 24 de enero a las 14:00 horas en Livenation.

Todas las fechas de la gira mundial de BTS

La gira parará en 34 ciudades y estará formada por 79 conciertos. Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía y el Sudeste Asiático serán las regiones en las que desembaracrán

Estas son todas las ciudades: