Bertín Osborne será el pregonero de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas

Alcobendas ha presentado la programación de las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Paz, que comenzarán el próximo domingo 18 de enero con el pregón del cantante y presentador Bertín Osborne, vecino del municipio. Los festejos incluirán durante varias semanas actividades musicales, deportivas, culturales, gastronómicas y religiosas.

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García, ha destacado que “las fiestas de la Virgen de la Paz son una celebración símbolo de unión, tradición y valores que nos invitan no solo a recordar nuestro pasado sino también a mirar al futuro con confianza porque su significado sigue vivo y latente en las nuevas generaciones”.

Uno de los actos centrales del programa tendrá lugar el 24 de enero, con la Solemne Procesión de la Virgen de la Paz, que recorrerá las calles de la localidad. La imagen saldrá a las 18.30 horas de la iglesia de San Pedro Apóstol.

La programación se completa con representaciones teatrales, torneos deportivos, una carrera solidaria, festivales de danza y variedades, además de las tradicionales degustaciones de pescaíto frito y migas, según ha recordado el Ayuntamiento de Alcobendas en una nota.

En paralelo, el Centro de Arte Alcobendas acoge hasta el 2 de febrero la exposición ‘76 años de programas y anuarios de las fiestas de la Virgen de la Paz’. La muestra reúne una amplia selección de programas y anuarios editados durante más de siete décadas por la Hermandad Nuestra Señora de la Paz con motivo de las fiestas patronales, ofreciendo un recorrido por la historia y la evolución de esta celebración emblemática del municipio.