Arganda del Rey reduce un 40% las subvenciones a partidos políticos y sindicatos

El Gobierno de Arganda ha confirmado para 2026 la reducción del 40% en las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, una medida incluida en el pacto PP-Vox firmado el pasado año.

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, la semana pasada ya anunció la actualización con efecto retroactivo del salario de los funcionarios públicos y la congelación de todos los sueldos políticos tras la reducción que tuvo lugar en 2023.

Estiman un ahorro para las cuentas municipales en 2026 de casi 60.000 euros, de los cuales el 65 % corresponde a la reducción de las subvenciones a los partidos políticos con representación en el Pleno Municipal, dando cumplimiento al punto Nº6 del pacto de gobierno sobre la "Fiscalidad Responsable y Eliminación del Gasto Superfluo".

El restante 35% corresponde a la rebaja de la asignación a UGT, CCOO y ASEARCO, una medida que ya les fue trasladada a finales del año pasado por el concejal de Promoción Económica, Pedro Majolero, en la última reunión del Consejo de Desarrollo Local.