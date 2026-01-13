AYUNTAMIENTOS
Arganda del Rey reduce un 40% las subvenciones a partidos políticos y sindicatos
La medida, incluida en el pacto PP-Vox firmado el pasado año, estima un ahorro de casi 60.000 euros en 2026
Europa Press
El Gobierno de Arganda ha confirmado para 2026 la reducción del 40% en las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, una medida incluida en el pacto PP-Vox firmado el pasado año.
Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, la semana pasada ya anunció la actualización con efecto retroactivo del salario de los funcionarios públicos y la congelación de todos los sueldos políticos tras la reducción que tuvo lugar en 2023.
Estiman un ahorro para las cuentas municipales en 2026 de casi 60.000 euros, de los cuales el 65 % corresponde a la reducción de las subvenciones a los partidos políticos con representación en el Pleno Municipal, dando cumplimiento al punto Nº6 del pacto de gobierno sobre la "Fiscalidad Responsable y Eliminación del Gasto Superfluo".
El restante 35% corresponde a la rebaja de la asignación a UGT, CCOO y ASEARCO, una medida que ya les fue trasladada a finales del año pasado por el concejal de Promoción Económica, Pedro Majolero, en la última reunión del Consejo de Desarrollo Local.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año