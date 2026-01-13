Almeida califica de “tomadura de pelo” las medidas de vivienda anunciadas por Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de “tomadura de pelo” las medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha instado a disolver las Cortes y convocar elecciones, al considerar que no cuenta con el respaldo de sus propios socios para sacarlas adelante.

“Es una tomadura de pelo. Si los socios de Gobierno de Sánchez no están de acuerdo con las medidas que anunció, como tiene el cuajo de ofrecérselas a los españoles”, ha afirmado Almeida tras una visita a Usera.

El regidor madrileño ha cuestionado que el jefe del Ejecutivo presente iniciativas que, a su juicio, no pueden prosperar ni siquiera dentro del Consejo de Ministros. Asimismo, Almeida ha sostenido que Sánchez anunció medidas sin capacidad real de ejecución y ha recordado otros compromisos previos, “como las 180.000 viviendas nuevas en España”.

"No se puede parchear"

“No se puede improvisar ni parchear las políticas de vivienda a base de anuncios. A ver si hoy digo una cosa, mañana digo otra”, ha subrayado.

Además, ha cuestionado la capacidad del presidente del Gobierno para gobernar y ha subrayado que el problema va más allá de una medida concreta.

A su juicio, es necesario “una política de vivienda seria, planificada, consistente y sobre todo que tenga la capacidad de poder establecer”.