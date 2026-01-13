Ni Alcobendas ni Getafe: estos son los municipios de Madrid que usarán el ADN de los perros para multar a sus dueños

La Comunidad de Madrid ha decidido reforzar la vigilanciasobre un problema que genera quejas entre vecinos de toda la capital. Tener un animal doméstico implica asumir responsabilidades, entre las que se encuentra limpiar los excrementos cuando sale a la calle. Aunque parezca lógico, esta práctica no la llevan a cabo todos los ciudadanos con mascotas, lo que dificulta cada vez más la limpieza de las calles.

Por suerte, ahora la situación podría cambiar. Si bien antes los que no recogían los residuos de sus perros creían que podían salir impunes, parece que la Comunidad va dando poco a poco con la clave para que las calles queden más limpias. Varios municipios ya tienen pensado multar con sanciones que van desde los 300 hasta los 750 euros a todos aquellos que no recojan los excrementos de sus animales.

Esto se hará con un sistema que detecta el ADN canino, que se tomará en la calle en días aleatorios de la semana con un técnico de laboratorio y un policía que recorrerán las calles en busca de excrementos que no han sido recogidos. Cuando se localice al dueño de la mascota, la primera multa que llegará al domicilio será de 300 euros, pero en caso de reincidencia puede ascender hasta los 600.

¿En qué municipios de Madrid se está llevando a cabo esta práctica?

El objetivo fundamental de esta medida es la limpieza de las calles. Se busca tener todas las aceras y parques de los municipios limpios de excrementos para que los ciudadanos puedan disfrutar de ellos de la mejor forma posible.

Tres Cantos, Torrejón de Ardoz y Pozuelo de Alarcón ya sancionan este tipo de conductas. De hecho, en Tres Cantos el Ayuntamiento ha identificado a los primeros dueños irresponsables gracias al ADN de los perros. Por otro lado, en Torrejón de Ardoz se ha intensificado el Plan de Choque Permanente de Limpieza y, además de sancionar a aquellos que no recojan los desechos de los perros con 300 euros de multa, será obligatorio llevar una botella de agua para limpiar los orines. Si se deja la bolsa con los excrementos fuera de los contenedores la sanción será de 90 euros.

En Pozuelo de Alarcón también se ha relanzado la campaña de vigilancia y sensibilización para la recogida de excrementos de los caninos. Aquí, incumplir la normativa puede costarte hasta 750 euros. Con el objetivo de sumar esfuerzos para que las calles de la ciudad estén limpias de heces caninas, la Policía Municipal, con agentes de paisano, seguirán velando por el cumplimiento de la ordenanza por parte de los propietarios de las mascotas.