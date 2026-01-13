Accidente mortal en Vallecas al chocar un motorista contra un árbol

Un motorista de mediana edad ha fallecido este martes en Madrid tras perder el control de su motocicleta y chocar contra un árbol, según ha informado Emergencias de Madrid.

El accidente se ha producido a primera hora de esta mañana en la M-602, conocida como carretera de Villaverde a Vallecas.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Samur Protección Civil, que han intentado reanimarlo sin éxito y han confirmado su muerte. La Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado.