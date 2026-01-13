Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Accidente mortal en Vallecas al chocar un motorista contra un árbol

Los sanitarios del Samur han intentado reanimarle sin éxito

Sanitarios del Samur en el lugar de los hechos.

Sanitarios del Samur en el lugar de los hechos. / Emergencias de Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

Un motorista de mediana edad ha fallecido este martes en Madrid tras perder el control de su motocicleta y chocar contra un árbol, según ha informado Emergencias de Madrid.

El accidente se ha producido a primera hora de esta mañana en la M-602, conocida como carretera de Villaverde a Vallecas.

Hasta el lugar se han desplazado sanitarios de Samur Protección Civil, que han intentado reanimarlo sin éxito y han confirmado su muerte. La Policía Municipal se ha hecho cargo del atestado.

