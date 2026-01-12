Cuenta atrás para las fiestas de San Antón 2026 en Madrid: horarios y actividades

Enero despide las fiestas navideñas, pero da paso a otras igual de queridas. La calle Hortaleza y el Palacio de Cibeles estarán llenas de ambiente, tradición y encuentros entre vecinos con motivo de las Fiestas de San Antón, la fiesta más animal de Madrid. En los próximos días del 16 al 18 de enero las calles volverán a estar llenas de perros, gatos y otras mascotas como protagonistas.

La fiesta tradicional en honor al patrón de los animales este año dedica un espacio especial a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y a la función esencial de los perros guía, mediante talleres y exhibiciones caninas para reforzar el vínculo entre los humanos y los animales.

La fiesta comienza unos días antes, el 13 de enero con la venta de los tradicionales panecillos en la Iglesia de San Antón, en Calle de Hortaleza 63, de 10:00 a 20:00 horas. La venta finalizará el 18 de enero con el cierre de las fiestas. Estos panecillos serán bendecidos como amuleto de protección en el hogar, según marca la tradición.

El viernes 16 de enero estará dedicado a la ONCE. Las actividades arrancarán en el Palacio de Cibeles, a las 17:45 la voz la pone Marilia, integrante de la formación Ella Baila sola, seguido a las 18:00 del pregón, a cargo del director territorial de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo. Después comenzarán los talleres y juegos adaptados para dar a conocer la labor que desempeña la organización para la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

Día de San Antón

El programa continúa el sábado 17, la jornada central de la festividad en la iglesia de San Antón como punto de reunión. De 10:00 a 20:00 horas tendrá lugar la esperada bendición de los animales. Es la hora de llevar a las mascotas para recibir la bendición del santo, uno de los momentos más emotivos de la festividad.

A las 12:00 tendrá lugar la misa mayor, con eucaristías a las 13:00, 16:00 y 18:00 y una misa solemne a las 19:00 horas, todas podrán seguirse en directo por streaming a través de la web oficial de San Antón 2026. A las 17:00 tendrán lugar las tradicionales vueltas de San Antón, que recorrerán la Travesía de San Mateo, San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés, en un desfile en el que los animales dan la vuelta a la manzana acompañados de sus dueños.

Exhibiciones caninas y talleres

En paralelo a las celebraciones religiosas, el Palacio de Cibeles ofrecerá una amplia programación con exhibiciones de unidades caninas. Arrancará la Unidad Canina de Apoyo a la Seguridad de la Policía Municipal a las 11:00, a las 12:00 del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y hará relevo a las 13:00 la Unidad Canina de la Policía Nacional. Por la tarde, será el turno del Centro Militar Canino de la Defensa y, a las 18:00 de la Fundación Rocesan. A las 18:30 tendrán lugar talleres infantiles y a las 19:15 se cerrará con una exhibición conjunta de Asr Animal Sour Rescue y DogCity, centros de psicología canina y rehabilitación animal.

Todas estas actividades son gratuitas, aunque algunos talleres requieren de inscripción previa con fecha límite de 14 de enero a las 12:00. Toda la información detallada en este enlace.