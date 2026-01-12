Villarejo de Salvanés estrenará nuevo Parque de Bomberos a final de este año tras una inversión regional de 4,4 millones

La Comunidad de Madrid invierte 4,4 millones de euros en la construcción del nuevo Parque de Bomberos de Villarejo de Salvanés, que se prevé esté funcionando a finales de este año, cuyas obras están siendo financiadas por el Programa de Inversión Regional (PIR).

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, han supervisado este lunes estos trabajos. García Martín ha señalado que, con esta nueva infraestructura, el Gobierno madrileño da un "paso muy importante en el refuerzo del sistema de protección civil". "Queremos que cualquier rincón de la Comunidad sea un lugar atractivo para vivir, trabajar o formar una familia, y por eso estamos dotando a nuestros municipios, incluso a los más pequeños, de los mejores servicios públicos y de más inversión", ha enfatizado.

El consejero de Presidencia ha recordado que, en los Presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2026, se destinan 1.533 millones a inversiones directas en municipios y 625 millones para que los ayuntamientos garanticen la calidad de los servicios públicos locales, recoge el Gobierno autonómico en un comunicado

"Más rapidez y eficacia"

Para el consejero Novillo, este Parque va a reducir los tiempos de actuación en el eje de la carretera A-3, "tanto para incendios en vivienda, industriales y forestales como accidentes de tráfico", y ha señalado que esta instalación va a "mejorar la respuesta, haciéndola más rápida y eficaz los 365 días del año, las 24 horas, para atender a una población de 45.000 personas que aumenta los fines de semana y en verano más de un 40%".

El edificio tendrá una superficie de casi 1.000 metros cuadrados de construcción sobre una parcela de 4.700 metros cuadrados, y estará dividido en dos grandes zonas. Un primer complejo de dos plantas, estará dedicado a vivienda y dependencias del personal de guardia. Y un pabellón, con capacidad para cuatro dársenas, albergará los vehículos de intervención.

Contará con espacio suficiente para el mantenimiento y limpieza de los mismos, así como para el almacenaje de material y equipos operativos necesarios. Por último, la torre de maniobras permitirá la simulación y realización de ejercicios de prácticas.

Actuaciones Supramunicipales

El de Villarejo de Salvanés se engloba en el Plan de Actuaciones Supramunicipales presentado el pasado mes de junio por el consejero García Martín, que destinará 120 millones para beneficiar de forma directa a 128 municipios madrileños con 30 acciones. Entre ellas, destacan otros cuatro parques nuevos en Cobeña, Loeches, Torrejón de Ardoz y Villanueva de la Cañada, con una inversión de 27 millones.

El objetivo de estas nuevas infraestructuras es que el 90% de la población de la región pueda ser atendida en caso necesario en un plazo máximo de 10 minutos para lograr la reducción al máximo de daños personales, económicos y ambientales que se producen con los incendios.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con más de 1.680 efectivos trabajando en 22 parques de bomberos, que con los cinco nuevos previstos llegarán a 27 en los próximos años. Con ello, el Gobierno regional quiere seguir aumentando las dotaciones para afrontar los nuevos retos en materia de incendios y seguir trabajando en prevención e intervención.