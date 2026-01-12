El turismo genera en Madrid más de 28.500 millones de euros al año y ya supone el 8,7% del PIB y el 8,3% del empleo regionales

Continúa el auge económico del turismo en la Comunidad de Madrid. Hasta 28.569 millones de euros generó esta actividad en la región en 2025, lo que supone un crecimiento del 47,4% respecto a 2019, último año antes de la pandemia. La cifra supone un 8,7% del PIB regional, un 0,7% más de lo que el sector pesaba en la economía autonómica antes del covid.

Los efectos de la llegada de visitantes a la Comunidad se han hecho notar también en el empleo, según se recoge en el Informe Impactur, elaborado por la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. En concreto, detalla el estudio, en 2024 se crearon 317.537 puestos de trabajo en el sector hasta sumar el 8,3% del total de ocupados en la región.

Un empleo, además, que el consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha calificado de "estable, con baja temporalidad y amplia presencia de contratos fijos". El número de contratos temporales ha pasado de suponer un 23,1% en 2109 a un 6,5% en 2024, en gran medida por efecto de la reforma laboral de 2022, si bien en esta rama de actividad se ha notado más. En el conjunto de la economía madrileña la reducción ha sido del 24% al 10,3% en el mismo periodo.

En conjunto, la aportación económica del turismo a la economía madrileña suma más que la que reciben comunidades como Canarias y Baleares y casi llega a igualar la de Andalucía, según ha asegurado en la presentación del informe el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli. De las comunidades estudiadas, entre las que no se encuentra Cataluña, Madrid es la segunda, ligeramente por debajo de Andalucía, con 28.695 millones de euros.

La llegada de turistas internacionales sigue siendo el principal motor de este auge turístico. En 2024 los extranjeros que visitaron la Comunidad de Madrid desembolsaron 13.886 millones de euros, el 48% de todo el impacto económico del turismo, gracias sobre todo a un aumento de las llegadas y pernoctaciones (más de un 36% respecto a 2019) y del gasto medio, un 13% más respecto a hace 15 años, hasta suponer 306 euros diarios.

El estudio también atiende a los efectos del turismo en lo que Pirelli ha llamado "la presión humana en la región". Los cálculos que maneja esta patronal apuntan a que la presión turística en toda la Comunidad es en la actualidad de 3,3 turistas por cada 100 residentes, por debajo de la media nacional, situada en 7,3 turistas por 100 habitantes.

Sí se observa una creciente preferencia de los turistas por alojarse en viviendas de uso turístico frente a un 3% de crecimiento de la afluencia en alojamientos tradicionales. Mientras el número de turistas medios diarios hospedados en hoteles, apartahoteles, casas rurales y campings apenas han crecido en 5.550 al día en el periodo 2019-2024, el número de turistas medios diarios alojados en la oferta residencial, que incluye tanto las viviendas de uso turístico como las casas en propiedad o de familiares o amigos, se ha incrementado en 24.493.