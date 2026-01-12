Los ciudadanos de Torrejón de Ardoz, los más felices de toda la Comunidad de Madrid

La felicidad. Para muchos un propósito de vida, para otros un sentimiento escurridizo o una búsqueda diaria. El Spain Happy Index 2025 (Índice de felicidad Español 2025) ha dejado claro donde encontrarla y los habitantes de esta región lo respaldan. Con una puntuación de 85.9 sobre 100, Torrejón de Ardoz se ha coronado en el ranking como el municipio más feliz de toda la Comunidad de Madrid.

Desarrollado por la proptech Sonneil Homes para celebrar el Día Internacional de la Felicidad, este índice buscar analizar la calidad de vida y el bienestar de los municipios españoles. Para ello, une en un mismo análisis criterios relacionados con el clima (días de sol, temperatura), los entornos naturales (como la cercanía a las costas o playas), y las infraestructuras disponibles y su proximidad (colegios, hospitales y aeropuertos).

El CEO de la compañía, Alfredo Millá explica que su intención era la de "ayudar a sus clientes cuando tenían que elegir una zona donde mudarse", y ante la ausencia de una base de datos que recogiera toda esta información, decidieron crear una "para mostrarles de manera muy visual y directa donde se concentra lo que buscan para llevar una vida cómoda y feliz".

Datos de Torrejón de Ardoz, la ciudad más feliz de la Comunidad de Madrid según el Spain Happy Index / Spain Happy Index

Así, el notable alto concedido a Torrejón de Ardoz se explica en la distancia de tan solo 15 minutos a la que los torrejoneros se encuentran del aeropuerto de Madrid-Barajas, contando además con 42 escuelas y 29 hospitales en el municipio. Con una temperatura media de 16º, el sol sonríe a Torrejón un total de 304 días al año, haciendo a sus 143.526 habitantes los más felices de toda la Comunidad.

Aunque Madrid capital no alcanza los niveles de felicidad de Torrejón, con sus 265 días de sol y sus 17º de media, consigue mejorar sus posiciones en este ranking. Con una distancia similar al aeropuerto Madrid-Barajas, y contando con un total de 74 escuelas y 66 hospitales, Madrid se sitúa con una puntuación de 83.13 sobre 100.

La ciudad más feliz de España

En lo alto de la clasificación y situándose como la ciudad más feliz de España encontramos la localidad andaluza de Málaga. Según este índice, los malagueños cuentan con un aeropuerto propio, a una media de diez minutos, así como con un total de 10 escuelas y 22 hospitales. Con su paisaje costero, sus 18º de media y sus 310 días de sol, no es de extrañar que su media alcance un sobresaliente con una puntuación de 91.36 sobre 100.