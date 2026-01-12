Llega un giro de tiempo radical a Madrid: temperaturas más altas y cielos nubosos este lunes

El inicio del invierno está siendo movido en Madrid, con olas de frío intercaladas con subida de temperaturas. Tras el paso de la borrasca Francis y la ciclogénesis explosiva de la borrasca Goretti, las temperaturas máximas se elevan hasta los 12 grados, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este lunes el tiempo en la capital contempla variaciones. El ambiente de abundantes nubes dominará las primeras horas del día. Pero, ojo, con paraguas en mano por posibles precipitaciones débiles por la mañana. La nubosidad disminuirá hasta concluir con cielos con nubes altas por la tarde.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, más en la zona sur y oeste, por lo que oscilarán entre los 4 grados de mínima y 12 grados de máxima. En la Sierra, las máximas estarán en descenso con probables brumas y heladas débiles en cumbres del extremo norte.

En Alcalá de Henares las máximas serán de 13 grados y la mínima de 2, en Aranjuez máximas de 14 grados y mínimas de 3, en Getafe, máximas de 13 grados y mínimas de 4, en la zona más céntrica de Madrid las máximas serán de 12 grados y las mínimas de 4, al igual que en Navalcarnero. En Collado Villalba se registrarán las temperaturas más bajas entre 8 de máxima y 2 de mínima. En esta fecha vendrán vientos flojos variables de dirección sur, con intervalos moderados en zonas altas de la Sierra al final del día.

¿Qué tiempo hará el resto de la semana?

Podremos disfrutar de tiempo estable hasta el próximo jueves, 15 de enero. Las temperaturas comenzarán a disminuir, hasta alcanzar mínimas de 0 grados a final de la semana. Eso sí: recomienda no perder de vista el paraguas, ya que las precipitaciones estarán presente el resto de los días.