CC.OO. y UGT exigen medidas urgentes tras el incremento de muertes laborales en Madrid

Los sindicatos CC.OO. y UGT Madrid han hecho público este lunes un preocupante balance de fallecidos por accidentes laborales en 2025, con un incremento respecto al año anterior, y han reclamado medidas urgentes, reales y eficaces para reducir estas muertes, en lo que describen como un “año de imprudencia empresarial” en materia de seguridad laboral.

Según los datos provisionales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), solo en diciembre se registraron siete accidentes laborales mortales. Tres de ellos ocurrieron durante la jornada laboral: dos en el sector servicios por patologías no traumáticas y uno en construcción por aplastamiento, al caer una pantalla de un muro transportada por una grúa.

Los otros cuatro fallecimientos se produjeron in itinere todos relacionados con accidentes de tráfico, afectando a los sectores de servicios, construcción e industria.

En total, durante 2025 se han producido 87.617 accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, de los que 71.979 ocurrieron durante la jornada laboral y 15.638 en el trayecto al trabajo. Los accidentes mortales fueron 86 en total, siendo el sector servicios el más afectado con 31 fallecidos, seguido de construcción con 29 víctimas —un notable incremento respecto a 2024, cuando se registraron 14— y 4 en el sector industrial.

Desde los sindicatos han advertido de una relajación de la prevención en las empresas madrileñas y han instado a que cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, subrayando que invertir en seguridad laboral protege la salud de los trabajadores y reduce las muertes en el trabajo.

Carlos Giménez, responsable de salud laboral de CC.OO. Madrid, ha destacado que “aunque han descendido los accidentes leves y graves, las muertes han aumentado. Esto demuestra que la prevención no funciona donde más importa”.

UGT Madrid ha puesto especial énfasis en los accidentes ‘in itinere’ y de tráfico, con 22 fallecidos en trayectos al trabajo y 9 en accidentes in misión, y ha reclamado Planes de Movilidad en las empresas, formación en seguridad vial y medidas preventivas adaptadas a estos riesgos.

Además, los sindicatos alertan sobre las 31 muertes por infartos y derrames cerebrales durante la jornada laboral, vinculadas al estrés, las tensiones y las altas cargas de trabajo, y subrayan la necesidad de gestionar los riesgos psicosociales y organizativos.

Entre sus reivindicaciones, CC.OO. y UGT Madrid exigen también: más medios humanos y materiales para la Inspección de Trabajo y el IRSST, actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa, considerar los riesgos psicosociales como enfermedades laborales, formación práctica en prevención para las plantillas y vigilancia estricta del cumplimiento de las normas de seguridad, incluyendo las medidas frente a Patologías No Traumáticas (PNT).

Los sindicatos concluyen que todas estas muertes son evitables y reclaman a empresas y autoridades que integren la prevención de riesgos laborales en la gestión empresarial para que trabajar no cueste la vida en la Comunidad de Madrid.