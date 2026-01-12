FÚTBOL
Simeone pide "disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius" por el enganchón de la Supercopa: "No está bien de mi parte"
El entrenador del Atlético aprovechó la rueda de prensa previa al duelo de Copa entre el Deportivo de la Coruña y el Atlético para intentar zanjar todo el revuelo generado alrededor de su enganchón con Vinicius en la semifinal
Acabó la Supercopa de España, pero las polémica sigue viva. Tras la victoria del Barça en la final ante el Real Madrid, Diego Pablo Simeone aprovechó la rueda de prensa previa al duelo de Copa entre el Deportivo de la Coruña y el Atlético para intentar zanjar todo el revuelo generado alrededor de su enganchón con Vinicius, al que durante la semifinal le dijo "Florentino te va a echar".
"Antes de nada me gustaría pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien. El equipo que gana es el que merece pasar por lo tanto nada más. El Barcelona es un equipo muy bueno que mereció ganar", dijo Simeone.
Más tarde, tras ser repreguntado sobre las palabras de Xabi Alonso en las que dijo que "no era ejemplo de buen deportista", Simeone incidió en que "pido disculpas, no perdón. No tengo nada más que agregar".
