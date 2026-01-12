San Sebastián de los Reyes desplegará dos centenares de agentes en las fiestas patronales y prohibirá el acceso con cristales

La Junta Local de Seguridad de San Sebastián de los Reyes ha aprobado este lunes los dos dispositivos de seguridad para las próximas Fiestas Patronales en Honor a San Sebastián Mártir, que contarán con dos centenares de agentes en las calles ha informado el Consistorio en un comunicado.

La reunión, presidida por la alcaldesa de la ciudad, Lucía Soledad Fernández y copresidida por la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, ha tenido como objetivo coordinar las actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencia.

Miles de personas se darán cita en las calles durante todo el ciclo festivo, comprendido entre el 15 y el 23 de enero del año en curso. Para ello, serán 137 agentes de Policía Local los que velarán por la seguridad de todos. El grupo OMEGA también estará presente con la unidad canina para prevenir el consumo de estupefacientes.

Por segundo año consecutivo se llevará a cabo la campaña 'Vidrio 0,0. ¡Colabora!' en el casco histórico. Estará completamente prohibido acceder al mismo con envases de cristal, siendo sustituidos por unos de plástico para, entre otros objetivos, evitar cristales rotos en la vía pública que sean causas de accidentes.

Respecto al dispositivo de seguridad de los Encierros Blancos, a lo largo de los 820 metros de la manga del recorrido habrá un despliegue de 78 agentes de Policía Local y más de 45 de Policía Nacional con la Unidad de Intervención Policial (U.I.P).

En el capítulo sanitario, Protección Civil de San Sebastián de los Reyes contará con un centenar de voluntarios, el hospital de campaña y los profesionales del SUMMA 112 con otro hospital de campaña, todos ellos coordinados y en contacto permanente durante el desarrollo de los encierros con el Hospital Universitario Infanta Sofía.

El Ayuntamiento recuerda que todos los participantes del encierro deberán cumplir las normas establecidas en el Bando Municipal, siendo objeto de denuncia y expulsión del recorrido los corredores que lo incumplan.