San Fernando de Henares renueva las pantallas acústicas de su circunvalación con murales sobre la naturaleza

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha culminado el proyecto de embellecimiento de pantallas acústicas en la carretera de Circunvalación con nuevos murales decorativos inspirados en la naturaleza.

Este lugar es uno de los principales puntos de circulación y una de las puertas de acceso a la localidad, cuyas infraestructuras se encontraban muy deterioradas debido al paso del tiempo y a las pintadas, según ha explicado el concejal de Mantenimiento, Mariano Sánchez, quien ha añadido que los trabajos habían comenzado a finales de 2023 y se han desarrollado en tres fases.

La temática elegida para decorar las pantallas ha sido la naturaleza, debido a la proximidad de esta zona con el Paseo de los Chopos (Parque Regional del Sureste), e incluye detalles de vegetación autóctona y fauna, como conejos y garzas.

La última creación, que ha finalizado hace unos días, está dedicada a los búhos, en tanto, en los tres paneles se puede leer 'San Fernando de Henares'.

Para terminar, Sánchez ha indicado que la eliminación de este tipo de pintadas implica un coste anual superior a los 100.000 euros, por lo que ha hecho un llamamiento a la población "para cuidar y respetar el espacio público".