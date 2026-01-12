El restaurante secreto de Madrid al que van Vinícius Jr., Mbappé, Ester Expósito o Arón Piper

Madrid nunca deja de innovar. Mientras la capital se posiciona como una de las ciudades europeas más vivas, un nuevo espacio ha comenzado a llamar la atención de quienes se consideran más influyentes en la escala global. Un exclusivo club del que no se conoce su ubicación, pero en el que se han visto, entre otros, a Arón Piper, Ester Expósito, Vinícius Jr. o incluso Kylian Mbappé.

Ellos mismo se definen como art dinning club. Una propuesta con enclave misterioso, pero tan sencilla como su descripción indica: arte, gastronomía y club. Eso es 61., es el primer proyecto del grupo marbellí Mosh en la capital. Es un espacio que busca reinventar el mundo de la noche, pero con una excepción que los diferencia: es un club nocturno y un restaurante a la vez. Está abierto a cualquier, pero tiene opción de espacios privados.

Un espacio lejos del foco mediático

61. es uno de esos lugares que se alejan de la viralidad sencilla y trabajan en la sofisticación clandestina del boca-oreja. Eso sí, a diferencia de otros clubs nocturnos de la capital, 61. busca vivirse de puertas a dentro, donde la exclusividad se vive y se respira. Incluso, sus redes sociales, @61.sixtyone, solo son accesibles para unos pocos.

Desde su discreta apertura en diciembre, el local no ha pasado por desapercibido para algunos de los personajes públicos más reconocidos en la actualidad. De hecho, de primeras, no se conoce su ubicación, pero los futbolistas de la talla de Kylian Mbappé y Vinícius Jr., actores como Arón Piper y Ester Expósito, o el cantante puertorriqueño Ozuna son, entre otros muchos, algunas de las figuras públicas que ya se han dejado ver por el exclusivo club madrileño.

Arte, gastronomía y club

El espíritu de 61. comienza en la cocina. Más allá de los nombres propios que han dado eco del lugar, el local ofrece una experiencia gastronómica en manos del chef Franco Franceschini, cuya propuesta se centra en platos a la brasa, muestra de su procedencia argentina. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Las Costillitas Angus, melosas y que se deshacen en la boca, o un verdadero manjar como el lenguado meunière.

A medida que avanza la noche, el restaurante cambia a club nocturno. Las luces bajan, el espacio se vuelve más íntimo y la música gana protagonismo. Este concepto es uno de los grandes atractivos del local, un espacio perfecto para aquellos que buscan algo más que una simple cena o una salida nocturna.

Diseño cuidado al detalle

61. es la fusión entre la noche y la gastronomía, sin olvidarnos de su escenario vivo de arte y diseño. El club renovará sus piezas artísticas cada seis meses. Así, garantiza que cada visita ofrezca nuevas experiencias y descubrimientos.

Este nuevo espacio busca atraer la esencia marbellí hacia la capital. Apoyado por grandes socios del mundo deportivo y de la cultura, refleja una mezcla de experiencias culinarias, artística y diseño en un entorno único. Es un lugar que no se anuncia, se descubre.