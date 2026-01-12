El Real Jardín Botánico de Madrid bate récord histórico con más de 600.000 visitantes en 2025

El Real Jardín Botánico (RJB) de Madrid ha alcanzado un récord histórico de visitantes en 2025, superando las 600.000 personas en el año de su 270º aniversario, según ha informado la institución. Esta cifra coloca al RJB entre los diez museos más visitados de España y lo consolida como el jardín botánico más concurrido del país, bajo la gestión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Con este número de visitantes, el RJB se convierte en el quinto museo más frecuentado de la Comunidad de Madrid, solo por detrás del Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo Arqueológico Nacional. Durante 2025, más de 36.000 personas participaron en las actividades culturales y científicas organizadas por la Unidad de Cultura Científica, cerca de 20.000 asistieron a visitas guiadas y más de 16.000 participaron en talleres.

Además, casi 25.000 personas recorrieron el jardín en grupos sin guía, consolidando la relevancia del RJB como espacio de educación, cultura y ciencia.

La directora del Real Jardín Botánico-CSIC, María Paz Martín, ha destacado el compromiso social del centro, especialmente con colectivos desfavorecidos o personas con discapacidad. En 2025 se registraron más de 89.000 entradas gratuitas, incluyendo las visitas de las mañanas de los martes, cuando el acceso es libre.

Estos datos incluyen la participación en programas y eventos de divulgación científica como El jardín accesible, Empower Parents, PequeZine Natural, La Noche Europea de los Investigadores, el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas o la Semana de la Ciencia y la Tecnología, además de la jornada de puertas abiertas celebrada el 17 de octubre, con motivo del aniversario de la fundación del Real Jardín Botánico.

Por meses, abril continúa siendo el más visitado, con casi 109.000 visitantes, seguido por mayo con más de 89.000 y junio con más de 58.000. En otoño, octubre lidera con cerca de 65.000 personas, mientras que septiembre registró más de 54.000. Incluso los meses tradicionalmente más tranquilos superaron las 20.000 visitas, destacando febrero con más de 33.000 visitantes.

Las exposiciones organizadas en el Pabellón Villanueva reunieron a 255.000 personas, mientras que la sala María Teresa Telleria recibió alrededor de 60.000 visitantes.

Entre las muestras más destacadas del último trimestre se encuentran la exposición dedicada a 26 mujeres en las ciencias, artes y letras, organizada en colaboración con Jakiunde, la Academia de las Ciencias, Artes y Letras del País Vasco y KOS, y la muestra Entre la oscuridad, la alienación y el frío de Magdalena Correa, que sumó más de 70.000 visitas entre septiembre y diciembre.

Para María Paz Martín, el récord de visitantes supone “una alegría para toda la comunidad científica y técnica del RJB”, y representa un respaldo a la labor del jardín en investigación, conservación, educación y divulgación científica, especialmente significativo en el año de su 270º aniversario.