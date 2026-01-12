Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El puente de la avenida del Vivero sobre la M-407 en Fuenlabrada estará cerrado por obras al menos dos meses

El paso peatonal se mantiene y la Empresa Municipal de Transportes de la localidad modifica itinerarios hasta el 13 de marzo

Cartel obras avenida vivero.

Cartel obras avenida vivero. / AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

EP

Madrid

El puente que cruza la M-407 desde la avenida del Vivero hasta la avenida de Nuevo Versalles en Fuenlabrada estará cortado a partir de este lunes 12 de enero debido a las obras del Plan Sanea del Canal de Isabel II, cuya duración estimada es de dos a dos meses y medio.

Las obras, que afectan al paso de todos los vehículos, se producirán entre la vía que conecta los barrios de El Vivero y Loranca-Nuevo Versalles, por lo que se recomienda utilizar como itinerario alternativo el paso sobre la M-407 desde el Camino del Molino hacia la Urbanización Nuevo Versalles. El paso peatonal sí está permitido, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, las líneas L1, L4 y L5 de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF) han modificado sus itinerarios hasta el 13 de marzo. Las paradas afectadas de las líneas L1 y L5 son la 18170, 12423, 11682, 8182 y 18171. Por su parte, los autobuses de la línea L4 no efectuarán las paradas 12423 y 11682.

En cuanto a los horarios de las tres líneas, no se han realizado modificaciones, aunque pueden producirse ligeras variaciones según el avance de las obras.

Los trabajos de ampliación y mejora de la red de saneamiento y alcantarillado recogidas en el Plan Sanea se están realizando por fases y llegarán paulatinamente a la totalidad de los barrios de la ciudad, incluyendo a las áreas industriales.

Las actuaciones se basan en un estudio realizado entre el Consistorio y el Canal sobre la situación del saneamiento en el municipio y del que salió un plan director con las obras a ejecutar, recogidas en su mayor parte en el Plan Sanea.

