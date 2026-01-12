COMUNIDAD DE MADRID
El puente de la avenida del Vivero sobre la M-407 en Fuenlabrada estará cerrado por obras al menos dos meses
El paso peatonal se mantiene y la Empresa Municipal de Transportes de la localidad modifica itinerarios hasta el 13 de marzo
EP
El puente que cruza la M-407 desde la avenida del Vivero hasta la avenida de Nuevo Versalles en Fuenlabrada estará cortado a partir de este lunes 12 de enero debido a las obras del Plan Sanea del Canal de Isabel II, cuya duración estimada es de dos a dos meses y medio.
Las obras, que afectan al paso de todos los vehículos, se producirán entre la vía que conecta los barrios de El Vivero y Loranca-Nuevo Versalles, por lo que se recomienda utilizar como itinerario alternativo el paso sobre la M-407 desde el Camino del Molino hacia la Urbanización Nuevo Versalles. El paso peatonal sí está permitido, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
Además, las líneas L1, L4 y L5 de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF) han modificado sus itinerarios hasta el 13 de marzo. Las paradas afectadas de las líneas L1 y L5 son la 18170, 12423, 11682, 8182 y 18171. Por su parte, los autobuses de la línea L4 no efectuarán las paradas 12423 y 11682.
En cuanto a los horarios de las tres líneas, no se han realizado modificaciones, aunque pueden producirse ligeras variaciones según el avance de las obras.
Los trabajos de ampliación y mejora de la red de saneamiento y alcantarillado recogidas en el Plan Sanea se están realizando por fases y llegarán paulatinamente a la totalidad de los barrios de la ciudad, incluyendo a las áreas industriales.
Las actuaciones se basan en un estudio realizado entre el Consistorio y el Canal sobre la situación del saneamiento en el municipio y del que salió un plan director con las obras a ejecutar, recogidas en su mayor parte en el Plan Sanea.
- El puente que todos los castellanomanchegos esperan ansiosos: hasta cinco días de vacaciones
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año
- Viajar desde Madrid por 15 euros ya es posible: Renfe lanza sus billetes con descuento para visitar Barcelona, Zaragoza o Málaga
- Un hombre de 42 años, grave tras una agresión en José Abascal: intubado y trasladado al Hospital Clínico
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- La guerra política que está librándose en los templos culturales de Madrid: ¿qué pasará con la Casa Árabe y el Círculo de Bellas Artes?
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026
- El pueblo a menos de una hora de Madrid que parece sacado de una película Disney: perfecto para una escapada