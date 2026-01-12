DEBATE SOBRE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
El PSOE de Leganés tilda de "excesivo" el gasto de 70.000 euros en el belén de Playmobil
Por su parte, el Gobierno de Leganés defiende que el coste del belén incluye vigilancia y actividades para niños
EP
El Gobierno municipal de Leganés, formado por PP y ULEG, ha defendido que el gasto de 70.000 euros en el belén de Playmobil y en el resto de actividades navideñas está totalmente fiscalizado y visado, tras las críticas del PSOE local que cuestionaba la inversión.
Según el Ejecutivo, el coste incluye la vigilancia del recinto y una carpa anexa con actividades para niños, instalada durante más de tres semanas. El PSOE de Leganés criticó que el belén fuera descrito por el Gobierno como “un evento único en el mundo”, cuando, según los socialistas, estaba formado por solo tres figuras.
Miguel Recuenco, secretario general de los socialistas leganenses, aseguró que, pese a las explicaciones oficiales, la realidad fue un “Naciemiento irrisorio” que supuso un coste de 70.000 euros para los vecinos.
Los socialistas también denunciaron que el contrato fue adjudicado mediante un concurso privado sin concurrencia competitiva, reclamando mayor transparencia en la contratación y criticando otros gastos considerados excesivos, como los 20.000 euros del tren navideño, los 2.000 gorros navideños o las 2.000 raciones de churros con chocolate.
Además, cuestionaron la organización de la Cabalgata de Reyes, a la que atribuyeron un ritmo lento, escasez de caramelos y un exceso de empresas privadas, lo que, según ellos, restó participación lúdica a los vecinos.
Frente a estas críticas, fuentes del Gobierno municipal de Leganés subrayaron que todas las actividades navideñas han sido revisadas por la Intervención Municipal y los órganos competentes, y calificaron las denuncias del PSOE como “una estrategia política para confundir a los vecinos”.
El Ejecutivo recordó que el belén era a escala 1:1 y exclusivo, con figuras originales, vigilancia, control de accesos y una carpa climatizada con monitores para juegos infantiles. En cuanto a la Cabalgata de Reyes, defendieron que se repartieron más de 10 toneladas de caramelos sin incidentes, y que la mayor duración del desfile se debe al creciente número de entidades y participantes, algo que no ocurría en gobiernos socialistas anteriores.
Desde el equipo de Gobierno concluyeron que la intención del PSOE es volver a una ciudad “apagada y con mínima participación social”, algo que, según aseguraron, “no volverá a ocurrir en Leganés, que hoy está activa y llena de vida”.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- El puente que todos los castellanomanchegos esperan ansiosos: hasta cinco días de vacaciones
- El nuevo esplendor del Palacio de los Duques de Osuna, la joya de la Ilustración madrileña que reabrirá sus puertas el próximo año
- Viajar desde Madrid por 15 euros ya es posible: Renfe lanza sus billetes con descuento para visitar Barcelona, Zaragoza o Málaga
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Un hombre de 42 años, grave tras una agresión en José Abascal: intubado y trasladado al Hospital Clínico
- La guerra política que está librándose en los templos culturales de Madrid: ¿qué pasará con la Casa Árabe y el Círculo de Bellas Artes?
- Así sería el Metro de Madrid si se ampliara 'a lo grande': el mapa viral que imagina nuevas líneas para 2026