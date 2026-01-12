El PSOE de Leganés tilda de "excesivo" el gasto de 70.000 euros en el belén de Playmobil

El Gobierno municipal de Leganés, formado por PP y ULEG, ha defendido que el gasto de 70.000 euros en el belén de Playmobil y en el resto de actividades navideñas está totalmente fiscalizado y visado, tras las críticas del PSOE local que cuestionaba la inversión.

Según el Ejecutivo, el coste incluye la vigilancia del recinto y una carpa anexa con actividades para niños, instalada durante más de tres semanas. El PSOE de Leganés criticó que el belén fuera descrito por el Gobierno como “un evento único en el mundo”, cuando, según los socialistas, estaba formado por solo tres figuras.

Miguel Recuenco, secretario general de los socialistas leganenses, aseguró que, pese a las explicaciones oficiales, la realidad fue un “Naciemiento irrisorio” que supuso un coste de 70.000 euros para los vecinos.

Los socialistas también denunciaron que el contrato fue adjudicado mediante un concurso privado sin concurrencia competitiva, reclamando mayor transparencia en la contratación y criticando otros gastos considerados excesivos, como los 20.000 euros del tren navideño, los 2.000 gorros navideños o las 2.000 raciones de churros con chocolate.

Además, cuestionaron la organización de la Cabalgata de Reyes, a la que atribuyeron un ritmo lento, escasez de caramelos y un exceso de empresas privadas, lo que, según ellos, restó participación lúdica a los vecinos.

Frente a estas críticas, fuentes del Gobierno municipal de Leganés subrayaron que todas las actividades navideñas han sido revisadas por la Intervención Municipal y los órganos competentes, y calificaron las denuncias del PSOE como “una estrategia política para confundir a los vecinos”.

El Ejecutivo recordó que el belén era a escala 1:1 y exclusivo, con figuras originales, vigilancia, control de accesos y una carpa climatizada con monitores para juegos infantiles. En cuanto a la Cabalgata de Reyes, defendieron que se repartieron más de 10 toneladas de caramelos sin incidentes, y que la mayor duración del desfile se debe al creciente número de entidades y participantes, algo que no ocurría en gobiernos socialistas anteriores.

Desde el equipo de Gobierno concluyeron que la intención del PSOE es volver a una ciudad “apagada y con mínima participación social”, algo que, según aseguraron, “no volverá a ocurrir en Leganés, que hoy está activa y llena de vida”.