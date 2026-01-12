El PSOE conmemora 40 años de la muerte de Tierno Galván para recordar su legado, "guía" para "el Madrid del presente"

El Grupo Municipal Socialista conmemorará a lo largo de 2026 el 40º aniversario del fallecimiento del que fue alcalde de la capital, Enrique Tierno Galván, con un amplio programa de actos para reivindicar su figura y su legado, "guía imprescindible para construir el Madrid del presente".

Bajo el lema 40 años: El Madrid de Tierno, el programa de homenaje se articula en torno a tres grandes ejes -memoria democrática, cultura y pensamiento, y ciudad y ciudadanía- y contará con la participación de instituciones culturales, sociales y democráticas, entre ellas el Congreso de los Diputados, el Ateneo de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, la SGAE o la Fundación Pablo Iglesias, además de entidades vecinales y sindicales.

La programación recuerda así la trayectoria de quien fue profesor, pensador, diputado constituyente y alcalde de Madrid entre 1979 y 1986, y uno de los principales redactores del preámbulo de la Constitución de 1978. Cuarenta años después de su muerte, el legado del conocido como el Viejo Profesor, sigue presente en el paisaje urbano y en los valores que impulsó, tales como la participación ciudadana, el municipalismo democrático, la educación cívica y la cultura como herramienta de libertad.

Durante la presentación del calendario de actos, el exalcalde de Madrid Juan Barranco ha subrayado que el recuerdo de Tierno Galván "sigue vivo en el corazón de los madrileños". "Hagan la prueba. Pregunten a sus padres y a sus abuelos quién fue y seguramente se sorprenderán al comprobar el recuerdo de cariño, de afecto y de respeto que todavía tienen miles de madrileños y de madrileñas", ha expuesto.

En la misma línea, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha señalado que conmemorar a Enrique Tierno Galván es "reivindicar" una forma de hacer política de manera "ética, pedagógica, cercana y comprometida con la vida de la gente" y recordar que "otra manera de gobernar Madrid es posible".

"Cuarenta años después, su pensamiento sigue invitando a imaginar y construir un Madrid más democrático, participativo e inclusivo. La ciudad que soñó Tierno sigue y su legado es una guía imprescindible para construir el Madrid del presente, del pasado y del futuro", ha expresado Maroto.

Un año entero de actos para recordar a Tierno

El programa arrancará este mismo mes de enero con un recuerdo institucional en la Casa de la Villa, un homenaje ante su tumba en el Cementerio de la Almudena y un acto central del 40º aniversario que reunirá a alcaldes y alcaldesas de la etapa democrática.

Además, a lo largo de 2026 se desarrollará una exposición itinerante sobre su vida y obra, mesas redondas temáticas, un ciclo de conferencias, la publicación de una recopilación de sus bandos municipales y una ruta urbana guiada por los principales proyectos impulsados durante su mandato.

Entre las actividades previstas figuran también un homenaje en el Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución, la presentación de un libro conmemorativo, un acto ciudadano en la Plaza de Dalí y la instalación de un busto de Enrique Tierno Galván en el Patio de la Casa de Cisneros, como símbolo permanente de reconocimiento.