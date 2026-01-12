Una promoción exclusiva redefine el lujo residencial en Santo Domingo con un chalet independiente de obra nueva

La urbanización Santo Domingo, uno de los enclaves residenciales más consolidados y exclusivos del norte de Madrid, suma una nueva propuesta inmobiliaria que eleva aún más su perfil premium. Gilmar Norte Santo Domingo presenta en exclusiva un chalet independiente de obra nueva, concebido para quienes buscan privacidad, diseño contemporáneo y una alta calidad de vida a escasos minutos de la capital.

Ubicada en una amplia parcela de 2.361 metros cuadrados, la vivienda se erige como un proyecto residencial singular, donde la arquitectura moderna se integra con un entorno natural cuidado y tranquilo. Con una superficie construida de 562 metros cuadrados, el chalet ha sido diseñado para ofrecer amplitud, funcionalidad y luminosidad en cada uno de sus espacios.

Diseño contemporáneo y espacios pensados para el confort

Casa de obra nueva en Santo Domingo, Madrid / Tucasa.com

La vivienda se distribuye en dos plantas, optimizando la entrada de luz natural y la conexión visual con el jardín. Cuenta con seis dormitorios, todos ellos muy luminosos y dotados de baño en suite y vestidor, lo que permite adaptar los espacios tanto a grandes familias como a quienes necesitan zonas polivalentes para despacho, gimnasio o sala de ocio.

Las estancias principales destacan por su tamaño y su relación directa con el exterior. Los salones amplios, con grandes ventanales, se abren al jardín privado y a la piscina, creando una continuidad entre interior y exterior especialmente valorada en este tipo de viviendas. La cocina de diseño, equipada con electrodomésticos de alta gama y acabados premium, refuerza el carácter exclusivo del conjunto.

El dormitorio principal, concebido como una auténtica suite privada, dispone de un amplio vestidor y un baño completo orientado al máximo confort. El proyecto incorpora además criterios de sostenibilidad, con preinstalación de sistemas energéticos eficientes y la posibilidad de personalizar acabados según las preferencias del comprador.

Santo Domingo, sinónimo de seguridad y calidad de vida

Vivienda de obra nueva en Santo Domingo, Madrid / Tucasa.com

Más allá de la vivienda, la ubicación es uno de los principales valores del proyecto. La urbanización Santo Domingo cuenta con vigilancia 24 horas, extensas zonas verdes y un ambiente residencial tranquilo que contrasta con su excelente conexión con Madrid, situada a tan solo 20 minutos por la A-1.

La zona dispone de servicios de primer nivel, como colegios de prestigio —entre ellos el Colegio SEK Ciudalcampo, a menos de 10 kilómetros—, así como una amplia oferta comercial en el Centro Comercial Santo Domingo. En materia de transporte, las líneas de autobús 171 y 193 conectan directamente con la capital, mientras que la estación de Cercanías de Alcobendas–San Sebastián de los Reyes se encuentra a apenas diez minutos en coche.

Santo Domingo se ha consolidado como una de las urbanizaciones más demandadas por familias y compradores de alto perfil que buscan combinar vida urbana y entorno natural. Sus calles arboladas, su atmósfera exclusiva y la cercanía a áreas comerciales y centros educativos internacionales la convierten en un auténtico oasis residencial.

Con un precio de salida de 2.400.000 euros, esta promoción representa una oportunidad única dentro del segmento del lujo residencial en Madrid, tanto para vivienda habitual como para inversión patrimonial a largo plazo.

Más información de venta de casa en Santo Domingo rellenando el siguiente formulario:

Con más de 40 años de trayectoria, GILMAR continúa posicionándose como uno de los referentes del sector inmobiliario en España. Desde 1983, la compañía ha acompañado a miles de clientes en la búsqueda de su hogar ideal, apostando por un servicio profesional, personalizado y de confianza.

Para más información o para concertar una visita, los interesados pueden contactar con el equipo de Gilmar Norte Santo Domingo en su oficina del Centro Comercial Santo Domingo, en la Avenida de Guadalix.