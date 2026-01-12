PREMIOS
Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid
En su tercera edición, el Movistar Arena se convierte en sede de los "antipremios" de internet organizados por el creador de contenido Ceciarmy
El pasado sábado, el Madrid Arena se convirtió en la sede de la tercera edición de los polémicos Army Awards 2026. Estos galardones calificados como "los antipremios de internet" son organizados desde 2018 por el conocido influencer español Ceciarmy. Este creador de contenido, que esconde su identidad bajo un pasamontañas negro, pretende con esta iniciativa premiar la cara menos visible de internet, ridiculizando todo lo que una gala de premios suele implicar.
Aunque describe como su propósito el mostrar "más buenas acciones, humor, diversidad y gente real", la realidad es que la cita sobrepasó varias líneas rojas y ha suscitado múltiples controversias en las redes sociales. El propio influencer ha tenido que salir a dar explicaciones, argumentando que los ganadores no son escogidos por él, sino que lo hace el público a través de una votación online.
Dardo de RickyEdit a Marina Rivers
En una rivalidad que lleva gestándose meses, RickyEdit, un popular creador de contenido español de Córdoba, aprovechó su discurso al recoger el premio de la categoría 'Huella Digital' para lanzar un dardo envenenado a la conocida influencer madrileña Marina Rivers. El 'entierro' de Lola Lolita dio inicio a este fuego cruzado cuando Marina Rivers, en su breve cameo, criticó abiertamente a RickyEdit por su decisión de tributar en Andorra aprovechándose así de sus ventajas fiscales.
El último episodio de esta guerra abierta entre los creadores se ha gestado en los Army Awards, donde el youtuber cordobés criticó a la madrileña por ser "supuestamente de la clase obrera" mientras "veraneaba en dictaduras paradisiacas y tributaba fuera de España". Con este comentario, pretendía evidenciar la hipocresía de Marina Rivers, y resaltar la libertad de cada ciudadano para "tributar donde quiera".
La Marrash contra otros invitados
La gala también fue testigo de otros ataques, como los que profirió La Marrash, la influencer española conocida por su personalidad extravagante, contra otros asistentes a los premios. La reciente ganadora de 'La Casa de los Gemelos 2' calificó el enfrentamiento entre Aníbal y compañía como "indiferente y muy actuado".
La creadora de contenido hace referencia al reality al estilo de 'Gran Hermano' donde se vivieron algunos sucesos violentos, aunque, de acuerdo a sus declaraciones durante los premios, todo se trató de un "papelón" creado a propósito porque sus rivales eran "unos muebles que necesitan generar beef para que alguien se acuerde de ellos".
Premio a Vito Quiles y cantos políticos
El agitador Vito Zopperllari Quiles, más conocido como Vito Quiles, ha protagonizado varias controversias por sus comentarios políticos ultraderechistas en redes sociales. El responsable de comunicación del partido Se Acabó la Fiesta, fundado por Alvise Pérez, ha vuelto a sembrar la polémica en los Army Awards mientras recogía su premio a 'Pareja del Año' junto a Gabriel Rufián, que no estaba presente.
Cuanto Vito Quiles se subió al escenario, los asistentes corearon el cántico "Pedro Sánchez, hijo de puta", algo que muchos creadores y usuarios han criticado por "estar dando un inmenso altavoz a los fascistas que habitan en nuestro país". Entre ellos, los exconcursantes del talent musical Operación Triunfo, Salma y Tinho, se pronunciaron tras la finalización del evento diciendo "si hubiese sabido que el subnormal de Vito Quiles estaba nominado yo no habría venido". Salma afirmada que sabían que venían "a unos premios raros, pero no a unos premios que estaban blanqueando el fascismo".
Lucia Casani abandona los premios antes de la finalización de la gala
Estos triunfitos no han sido los únicos en realizar declaraciones. Lucía Casani, a través de su canal de difusión de WhatsApp, manifestó que cuando "el evento no tomó la dirección" que esperaba, decidió abandonar la gala. Muchos usuarios achacan esta reacción al comentario malintencionado que el cómico y presentador Santiago Segura profirió contra la cantante, afirmando que le recordaba a Ruth 'Empoderada', una joven con síndrome de Silver-Russell.
Hackeo publicitario de Fini
Pero no solo los invitados cobraron protagonismo en la gala, también marcas como Fini sorprendieron con sus estrategias de marketing. De la mano de tres influencers de renombre, Kappah, Raúl Otero y Diego Nister, la marca optó por un "hackeo épico" durante la nominación al premio 'Receta del Año'. Aunque la campaña publicitaria permitió ganar un año de chucherías a uno de sus suscriptores, algunos de los asistentes calificaron la estrategia de la marca como "incómoda" y "surrealista".
