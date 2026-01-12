La plataforma para realizar trámites online de la Comunidad de Madrid cerró 2025 con más de un millón de usuarios y 10 millones de accesos

Diez millones de accesos. Ese es el número de interacciones registradas a lo largo de 2025 en Cuenta Digital, la plataforma lanzada por la Comunidad de Madrid hace año y medio para facilitar la realización de trámites online o consultas relacionadas con la Administración. La cifra incluye tanto los pinchazos realizados a través de la versión web como los consignados desde el móvil o tablets por medio de la aplicación.

En total, fueron más de 1,1 millones de personas las que usaron Cuenta Digital en los pasados 12 meses según el balance facilitado por la Consejería de Digitalización. Las cifras están lejos de las que registra la Tarjeta Sanitaria Virtual, otras de las ventanas digitales de la Comunidad de Madrid, que el año pasado concluyó con 3,7 millones de usuarios y 57 millones de accesos. Pero, según el consejero Miguel López-Valverde, sitúan a Cuenta Digital como “el canal preferente de los ciudadanos y de las empresas para relacionarse con la Administración regional y confirman la eficacia de un modelo multicanal en continua actualización para alinearlo con las necesidades cada persona”.

La plataforma, que nació ofreciendo alrededor de 100 servicios disponibles, ha duplicado esa cantidad hasta sumar los 220. Entre los últimos añadidos está la incorporación de inteligencia artificial para realizar sugerencias de ocio personalizadas para cada usuario, presentada hace unas semanas.

Para lo que más se ha empleado Cuenta Digital, no obstante, ha sido para la realización de trámites administrativos, particularmente los que tiene que ver con la solicitud de ayudas. La opción más demandada en la plataforma ha sido la petición de beca para comedor escolar, con un total de 176.101 accesos. Le siguen las de carné joven (más de 127.361), las peticiones de ayudas para Educación Infantil, Bachillerato y FP de Grado Superior (más de 84.200 en conjunto), las de Bono Alquiler Joven (36.445) y las relativas a las prestaciones por nacimiento, adopción o gestación (12.958). “En el ámbito empresarial han destacado las gestiones relacionadas con hojas de reclamación o denuncia, con máquinas recreativas, certificaciones sanitarias y notificaciones administrativas”, informa la Consejería de Digitalización en una nota.

Entre las novedades que se han introducido a lo largo del año para tratar de mejorar su funcionamiento, se ha optimizado la visualización del estado de los trámites o se ha simplificado el procedimiento para el seguimiento de expedientes. También se ha ampliado la información que el usuario puede añadir en su perfil para agilizar posibles interacciones.

El resultado, afirman desde el departamento que dirige López-Valverde, ha permitido, acompañado del rediseño de procesos y la automatización de tareas, una reducción de la documentación a aportar por parte de los ciudadanos y una liberación sustancial de horas de trabajo del personal administrativo.

En este sentido, se ha evaluado el funcionamiento de ocho de los llamados “servicios a un clic”con disponibles en la plataforma. El diagnóstico es que desde que se pusieron en marcha han ahorrado casi 300.000 horas de gestiones para los madrileños y en torno a 64.000 horas de trabajo para los empleados públicos. El ahorro económico se estima en unos dos millones de euros en 2025.

El 80% de las solitudes de beca comedor realizadas en 2025, por ejemplo, no requirieron adjuntar documentos porque ya estaban en posesión de la Administración, y en el Registro de Uniones de Hecho, el volumen de papeles requeridos ha decrecido en un 50% mientras que se ha reducido en 21 minutos el tiempo de solicitud. En el caso de la acreditación de depósitos de fianza de arrendamiento, el ahorro de tiempo estimado ha sido de 39 minutos.