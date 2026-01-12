Las obras de urbanización de Valdebebas llegan a su fin dos décadas después de la primera piedra

Fin, por fin. Después de casi 20 años de la colocación de la primera piedra, las obras del desarrollo urbano de Valdebebas han finalizado este lunes de forma oficial, tras la recepción por parte del Ayuntamiento de Madrid de la última vía pendiente: la calle 51.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el acto con el que concluyen los trabajos, donde ha destacado8 que la Junta de Compensación de Valdebebas ha dejado a la ciudad de Madrid, con un desarrollo urbanístico "ejemplar" de más de 10 millones de metros cuadrados de superficie, de los cuales 5 millones son zonas verdes, y que integra cerca de 14.000 viviendas.

Almeida ha hecho referencia a las "vicisitudes" por las que ha pasado el desarrollo urbano en 28 años desde su planificación hasta hoy para finalmente ser una realidad, en un ejercicio de "paisajismo extraordinario", en el cual ya más de 30.000 personas han encontrado su hogar.

Colaboración público-privada

Y ha puesto en valor la colaboración público-privada para permitir aumentar la oferta de vivienda en la ciudad, así como el esfuerzo normativo realizado por el equipo de Gobierno municipal en el ámbito de la tramitación administrativa y de la agilización de los plazos burocráticos para que este desarrollo urbanístico culmine.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en un encuentro informativo sobre el fin de las obras en Valdebebas, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). 12 ENERO 2026 Jesús Hellín / Europa Press 12/01/2026. José Luis Martínez-Almeida;Jesús Hellín / "Jesús Hellín " / Europa Press

Asimismo, ha agradecido el trabajo de la Junta de Compensación de Valdebebas, que ha contribuido a la llegada de infraestructuras como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, la futura Ciudad de la Justicia, la Ciudad Deportiva del Real Madrid y el próximo circuito de Fórmula 1.

El parque forestal Valdebebas-Felipe VI, uno de los mayores pulmones verdes de la ciudad, junto con el parque Princesa Leonor y las instalaciones deportivas básicas dotadas de rocódromo y pistas polideportivas al aire libre, refuerzan la estrategia municipal de impulsar una ciudad más saludable y conectada con el entorno natural.