El tesoro perdido en Madrid que nadie reclamó nunca: en perfecto estado y valorado en 8.000 euros

En la capital se pierden cosas a todas horas. Llaves, teléfonos, carteras... lo habitual. Entre los cientos de objetos que llegan todos los días a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, hay objetos que destacan. Y las historias que tienen detrás, dignas de una novela de misterio. Una de ellas ocurrió en 2023, cuando un ciudadano entregó algo tan preciado como repentino.

Los madrileños pierden al día una media de 190 objetos. En los últimos seis años, el Ayuntamiento se ha quedado con 817.512 euros, la suma del dinero extraviado y de lo recaudado en las subastas de los objetos perdidos. Los trabajadores están acostumbrados a ver rarezas: cuadros, micrófonos, sobres con dinero, incluso una pierna ortopédica. Sin embargo, nadie esperaba lo que dejó este ciudadano.

Valorado en 8.000 euros

El objeto fue depositado en perfecto estado, de forma anónima y sin ninguna señal sobre su procedencia. Los días posteriores a su entrega, el personal evitó revelar de qué se trataba. No era un objeto estrambótico ni excesivamente voluminoso.

Después de unos días se supo: alguien había perdido un diamante en Madrid, valorado en 8.000 euros, entregado en 2023 y que jamás fue reclamado por su propietario. Este hallazgo se convirtió en uno de los casos más interesantes en los últimos años. ¿Quién era el dueño? ¿Cómo se pierde un objeto de tanto valor? ¿Y por qué nunca apareció su dueño? Es tanto el misterio que lo rodea que ningún otro objeto ha logrado superar la historia del diamante que nadie se quiso quedar.