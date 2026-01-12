La memoria creativa de Elvira Lindo, a resguardo en el Cervantes

La escritora, periodista y guionista Elvira Lindo (Cádiz, 1962), conocida por haber dado vida a Manolito Gafotas, ha depositado este lunes su legado literario y personal en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Una entrega que, según sus propias palabras, refleja su lado más “infantil” y su afición por el dibujo.

El conjunto, guardado en la cámara acorazada número 1.610 del Cervantes —espacio que desde 2007 acoge los legados de grandes figuras de la cultura en español— incluye una colección de dibujos realizados por la propia Lindo y por artistas en su infancia, con retratos de Michael Jackson, Frida Kahlo, Lucía Berlín, Lola Flores o David Bowie. “Dibujar me entretiene y me saca de mi mundo interior”, afirmó la escritora, acompañada por su marido, Antonio Muñoz Molina, y sus dos hijos.

Pero el legado no se limita al dibujo. También se encuentran libros de su infancia, de Guillermo Brown y Mark Twain; una edición holandesa de su novela A corazón abierto, con una foto de sus padres en portada; un cuaderno de notas para otra de sus obras, En la boca del lobo; y el guion de La vida inesperada (2014).

Además, la caja guarda textos inéditos, como un escrito de Muñoz Molina sobre su relación con Nueva York, otro de Fernando Fernán Gómez comentando el impacto de El otro barrio, y una fotografía familiar tomada en París.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó la fuerza literaria de Lindo y su capacidad de transformar a Manolito Gafotas de un personaje radiofónico en un fenómeno literario. Subrayó cómo su obra aborda con humor y sin sarcasmo los territorios de la familia, el barrio —especialmente Carabanchel Alto— los amigos y, por supuesto, “un hermano imbécil”.

García Montero resaltó también la riqueza de la narrativa adulta de Lindo, citando títulos como El otro barrio, Una palabra tuya, Lo que me queda por vivir o A corazón abierto, así como su producción periodística y ensayística. Describió a la autora como “cómica sin remedio” y resiliente frente a cualquier voz censora, con una mirada inteligente, inocente y siempre traviesa.

Con esta entrega, Elvira Lindo no solo deja un legado material, sino una invitación a explorar su mundo creativo, donde la infancia, el humor y la sensibilidad literaria se entrelazan con la memoria y la vida cotidiana.