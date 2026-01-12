Madrid llama a donar sangre: seis grupos sanguíneos en alerta roja por falta de reservas

La Comunidad de Madrid ha hecho este lunes un llamamiento urgente a los madrileños para donar sangre ante unas reservas para hacer frente a las necesidades sanitarias que han caído al 35% y seis grupos sanguíneos en alerta roja para su donación urgente.

En concreto, están en situación de alerta roja los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-', 'B-' y 'AB-', según el Gobierno regional, que ha subrayado que para alcanzar un nivel óptimo se requieren 900 aportaciones diarias.

Esta disminución de las reservas suele coincidir con las fiestas navideñas, periodo en el que las donaciones bajan significativamente, en torno al 25%. Sin embargo, la demanda hospitalaria se mantiene constante a lo largo de todo el año, sin contar con los requeridos niveles de seguridad y previsión para periodos de reducción de aportaciones.

Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de este año se han registrado 6.655 donaciones de sangre, mientras que a los hospitales se han distribuido 8.965 concentrados de hematíes para transfusiones, una diferencia de 2.310 bolsas.

"Cubrir esta diferencia fue posible gracias a la gestión eficiente de los profesionales del Centro de Transfusión y al uso de las reservas disponibles", ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

En cuanto a los procesos de aféresis, en esa misma época hubo 365 donaciones y se entregaron 1.189 dosis terapéuticas de plaquetas.

Quienes son los beneficiarios de este recurso

La Comunidad de Madrid recuerda que los beneficiarios de este recurso son pacientes que acuden a urgencias hospitalarias, se someten a intervenciones quirúrgicas o requieren transfusiones como parte de sus tratamientos, que no pueden suplirse con ninguna otra terapia, ya que la sangre no se puede fabricar y sus componentes tienen una vida útil limitada.

A modo de ejemplo, un trasplante de hígado precisa entre 30 y 200 entregas, y llega hasta 250 en el caso de las enfermedades graves. En la región, hasta 38.000 unidades de este tejido (formado por una parte líquida, el plasma y otra sólida, que incluye distintos tipos de células) pueden ser requeridas cada año para operaciones.

Los madrileños tienen un total de 30 hospitales y las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja para donar sangre, así como dos puntos más en la capital: el Centro de Transfusión, en el barrio de Valdebernardo, y la sala de Cruz Roja de en la calle Juan Montalvo 3. Los horarios y direcciones pueden consultarse esta web.