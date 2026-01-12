Más Madrid lleva a la Justicia la autorización ambiental del crematorio del tanatorio de la M-40: "Es un escándalo"

El Grupo Municipal de Más Madrid ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la autorización ambiental concedida por la Comunidad de Madrid para la instalación de un horno crematorio en el tanatorio M-40, en el barrio de San Fermín (Usera), al considerar que no se han evaluado los riesgos para la salud ni se toman medidas para reducir las emisiones contaminantes.

La demanda, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid sostiene que la autorización ambiental concedida por el Ejecutivo autonómico carece de una motivación suficiente y no analiza si las medidas técnicas previstas permiten "controlar en origen las emisiones contaminantes", pese a que existen "viviendas, instalaciones deportivas, una escuela infantil a menos de 250 metros" del foco de emisión.

Para el concejal José Luis Nieto, la autorización ambiental es "un escándalo" ya que, a su juicio, no incluye "ni una sola medida" para reducir las emisiones de mercurio. "Peor aún, el proyecto autorizado carece por completo de las medidas obligatorias, según la legislación europea para eliminar las emisiones de dioxinas y furanos, sustancias cancerígenas que se acumulan en el organismo", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios.

Anulación de la licencia urbanística

El pasado mes de octubre, el grupo municipal junto al Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea presentaron un recurso contencioso-administrativo para pedir la anulación de la licencia urbanística que concedió el Ayuntamiento de Madrid a Parcesa.

En esta nueva demanda, los socialistas alertan de que la incineración de cadáveres emite sustancias tóxicas como óxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, monóxido de carbono, mercurio, dioxinas o metales pesados "suponen un riesgo objetivo para la salud humana y el medio ambiente, especialmente cuando la instalación emisora se sitúa a distancias inferiores a 250 metros respecto de zonas de permanencia habitual de personas".

Del mismo modo, advierte que para la autorización no se ha comprobado "debidamente" si se han adoptado "las mejoras técnicas disponibles (MTD) necesarias" para reducir partículas ultrafinas ni minimizar las emisiones de mercurio, dioxinas y furanos. Asimismo, el escrito señala que "no se ha aplicado el principio de prevención y precaución".

"Desde Más Madrid no aceptamos que (Isabel Díaz) Ayuso y (José Luis Martínez) Almeida prioricen intereses económicos sobre la salud de la ciudadanía. Vamos a luchar hasta el final para impedir este crematorio", ha zanjado el edil.