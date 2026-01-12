Madrid alerta de que aportará 850 millones más al nuevo sistema de financiación y Cataluña 750 millones menos

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha advertido de que el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno de España "hace unos días" supondría que Madrid aporte 850 millones más, mientras que Cataluña contribuiría 750 millones menos, según ha señalado en una entrevista en Telemadrid recogida por Europa Press.

"Esto es un artificio de principio de año para tener contentos a los independentistas, que son los que permiten a Sánchez seguir alquilando unos días más el dormir en La Moncloa (sede del Gobierno de España)", ha afirmado la consejera.

Albert ha sostenido que el Ejecutivo central "no tiene ninguna posibilidad" de sacar adelante el acuerdo por falta de apoyos parlamentarios, al no contar -según ha enumerado- con Junts, Compromís o el PP, por lo que considera que se trata de "una manera de dar una patada para adelante".

En esa línea, ha criticado que la propuesta no se haya canalizado, a su juicio, por los cauces habituales. "No la han presentado como se debería hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después seguir su tramitación correspondiente, el Consejo de Ministros y después al Congreso, sino que lo han hecho al dictado de quien son sus amos, que son los independentistas catalanes, en este caso, Esquerra Republicana", ha declarado.

Madrid "recibe básicamente la mitad de Cataluña"

La consejera madrileña ha vuelto a cargar contra el planteamiento del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, al asegurar que Madrid "recibe básicamente la mitad de Cataluña" y, a la vez, "tiene que aportar muchos más recursos" al sistema, mientras que Cataluña "pasa a aportar menos".

"Madrid pasa a aportar 850 millones más y, curiosamente, Cataluña pasa a aportar 750 millones menos. No es un modelo que está construido de forma clara, teórica y con fondos claros, sino que tenía que salir un resultado para Cataluña y todo lo demás se adaptaba en función de eso", ha argumentado.

Albert ha defendido que el sistema de solidaridad "sigue siendo importante" y ha indicado que la Comunidad de Madrid está "al servicio de España", al tiempo que ha rechazado el principio de ordinalidad que plantea Cataluña.

"Nosotros no somos regionalistas ni independentistas, sino que nosotros tenemos muy claro que tenemos que prestar más servicios o dar parte de nuestros recursos a los menos favorecidos. Eso sí, no a costa de que se lo lleven los independentistas2, ha añadido.

Además, ha criticado a Montero por "tratar de cuadrar el círculo" para "contentar" a los independentistas y ha vinculado la propuesta con el escenario político andaluz. "Es tan poco creíble. El presidente (Juanma) Moreno ya ha dicho que es un sistema que no le convence y que no les van a engañar porque en el fondo las infrafinanciadas pasan a estar un poquito mejor financiadas, pero Cataluña, que no estaba infrafinanciada, pasa a estar sobrefinanciada", ha concluido.